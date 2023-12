Willi Achilles ist gestorben. Hier ein Foto an seinem 85. Geburtstag.

Essen Ehemaliger Erfolgstrainer Willi Achilles ist mit 91 Jahren gestorben. Essener fand über einen ungewöhnlichen Weg zur Leichtathletik.

Der Essener Leichtathletik-Trainer Willi Achilles ist im Alter von 91 Jahren am vergangenen Sonntag unerwartet nach einem Infekt gestorben. Mit vielen Sportlerinnen und Sportlern hatte er im Vorjahr noch groß seinen runden Geburtstag gefeiert, und er stand in diesem Oktober auch noch beim Westenergie Marathon am Baldeneysee im Zielbereich und fachsimpelte mit den Marathonexperten.

Vor allem in den 80er und 90er Jahren holten die von Trainer Achilles betreuten Läuferinnen und Läufer zahlreiche Medaillen bei deutschen Meisterschaften. Achilles selbst startete allerdings mit dem Boxsport. Im niedersächsischen Gronau (Leine) bestritt er die ersten Faustkämpfe und merkte schnell, dass ohne Kondition die Runde schnell zu Ende sein kann. Also begann er zu laufen und entdeckte schnell sein Talent für die Langstrecke.

1958 startete er bei der DM in Köln über die 10.000 Meter und wurde Zehnter, woraufhin er vom ASV Köln verpflichtetet wurde. Zwei Jahre später wechselte Achilles zu Bayer Leverkusen, wo schon damals viele Top-Athleten eine Heimat fanden. 1964 folgte Achilles seiner Liebe nach Essen, wo er als Fliesenleger arbeitete. Über den bekannten Marathonläufer August Blumensaat kam er schließlich zum Tusem.

Willi Achilles war in der Leichtathletik-Abteilung des Tusem aktiv

Blumensaat überredete ihn auch, den Trainer-Job für die Mittel- und Langstrecke zu übernehmen. Es folgte die erfolgreichste Zeit der Leichtathleten auf der Margarethenhöhe, die zahlreiche Medaillen bei Landes- und deutschen Meisterschaften gewannen. 1982 gab Willi Achilles den Trainerposten auf. 1994 folgte dann sein letzter Vereinswechsel zum Essener Leichtathletikverein (ELV). Bis zuletzt blieb er der Leichtathletik verbunden.

