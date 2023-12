Maximilian Paul Morgner (11, DJK TuS Hordel) und Gästekeeper Jonas König im Spiel DJK TuS Hordel (weisse Trikots) gegen TuS Hannibal (schwarze Trikots) am Sonntag, den 08. Oktober 2023, auf dem Platz an der Hordeler Heide in Bochum. Foto: Uwe Ernst /

Herne/Wanne-Eickel Der 20-Jährige kommt aus Hordel und ist für den Fußball-Westfalenligisten bereits im Januar 2024 für die Testspiele spielberechtigt.

Fußball-Westfalenligist DSC Wanne-Eickel hat bereits eine junge Mannschaft, und sie wird noch jünger, teilt der Verein mit. Mit Maximilian Paul Morgner wechselt ein erst 20-jähriger Spieler von der DJK TuS Hordel in die Mondpalast-Arena. Er ist bereits im Januar spielberechtigt und kann damit alle Testspiele der Wanner mitmachen.

„Er bringt Geschwindigkeit mit“

DSC-Trainer Pascal Beilfuß kennt Morgner noch aus seiner Zeit als Spielertrainer in Hordel. „Er bringt echte Geschwindigkeit mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Ich sehe ihn bei uns aber vor allem auf dem linken Flügel“, wird der DSC-Trainer in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Ähnlich bewertet der Sportliche Leiter der Wanne-Eickeler, Dustin Blum, den Winterneuzugang: „Maxi wird uns trotz seines jungen Alters weiterhelfen. Mit ihm haben wir einen Spieler gewonnen, der genau das verkörpert, was wir für die Offensive gesucht haben.“

Die Neuverpflichtung hat eine exzellente fußballerische Ausbildung genossen. So kickte er unter anderem für den VfL Bochum und den Wuppertaler SV in der A-Junioren-Bundesliga. Für Blum ist Morgner ein weiterer Bausteine auf dem Weg des DSC, kontinuierlich die Jugend zu fördern: „Wir werden generell neben externen Neuzugängen auch unsere eigenen U19-Spieler nach und nach in die Seniorenmannschaften integrieren.“

Der DSC Wanne-Eickel hatte bereits mit dem kompletten Trainerteam der ersten Mannschaft vorzeitig die Verträge verlängert, kurz darauf auch mit dem Sportlichen Leiter. Wie Pascal Beilfuß, Davide Basile und Heribert Lachmann bleibt auch Dustin Blum mindestens bis zum Ende der Saison 2024/25 in der Mondpalast-Arena, teilt der DSC mit.

