A-Ligist SV Schwafheim ist gegen die DJK Twisteden gut drauf

Am Niederrhein Einige Fußball-A-Ligisten können trotz des winterlichen Wetters ihre Form testen, dabei unterliegt der TV Asberg beim SV Menzelen.

Gleich in seinem ersten Testspiel im neuen Jahr unterzogen sich die Fußballer des SV Schwafheim einem Härtetest. Beim Bezirksligisten DJK Twisteden zeigten sie bereits eine gute Vorstellung und siegten verdient mit 4:3 (1:1). So war Trainer Michael Hoppe auch zufrieden: „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir schon sehr gut gespielt. Nach der Pause haben wir zwar etwas nachgelassen, aber dann die nötigen Tore erzielt. Das war schon gleich ein guter Test von uns.“ Eren Okumus traf zum 1:1 per Elfmeter (38.), zweimal war Robin Levin zum 2:1 (52.) und 3:1 (64.) sowie Kevin Röös zum 4:3 (84.) erfolgreich.

Weitere Testspiele: SSV Lüttingen – PSV Wesel-Lackhausen II 8:2 (3:2). Tore: 0:1 Maurice Ticheloven (7.), 1:1 Paul Henrik Voß (9.), 2:1 Julian Rüttermann (13., Elfmeter), 3:1 Luca Wiens (20.), 3:2 Maurice Ticheloven (27.), 4:2, 5:2, 6:2 Luca Wiens (50., 53., 56.), 7:2 Johann Hildebrandt (64.), 8:2 Luca Wiens (84.).

Rheinland Hamborn – OSC Rheinhausen 3:3 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Fatih Ünal (8., 20.), 3:0 Besnik Misini (24.), 3:1 Sertan Terkin (42.), 3:2 Daniel Heidtmann (49.), 3:3 Isa Sahoneg Touray (89.).

TSV Bockum II – FC Neukirchen-Vluyn II 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Lorenzo Pinto (5.), 1:1 Enes Sener (34.), 2:1 Sam Ghebreamlak (41.), 3:1 Pascal Stronczek (44.), 3:2 Enes Sener (55.).

SV Menzelen – TV Asberg 4:3 (0:2). Tore: 0:1 Ozan Sengül (9.), 0:2 Lino Schikofsky (36., Elfmeter), 1:2 Jamie Mark Pittschi (49.), 2:2 Luca Ackermann (53.), 3:2 Niclas Kolkenbrock (71.), 3:3 Yasin Duman (76.), 4:3 Robin Brüggen (82.).

Ausgefallen sind die Partien des GSV Moers II gegen den FC Meerfeld und des Rumelner TV gegen den TuS Homberg.

