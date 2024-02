Alle Infos zur nächsten Moerser Sport-Gala im März

Moers Die Organisatoren des Moerser Stadtsportverbandes vertrauen bei der Sport-Gala 2024 auf Bewährtes. Es gibt allerdings auch einige Neuerungen.

Nach drei Jahren Pause feierte die Moerser Sport-Gala im März vergangenen Jahres ein glänzendes Comeback im Enni-Sportpark. Die Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass die traditionsreiche Veranstaltung in den zwei Jahren zuvor nicht mehr durchgeführt werden konnte. Aufgrund der ungemein positiven Resonanz beim und nach dem Neustart war sich der Vorstand des Moerser Stadtsportverbandes sehr schnell einig, das Event erneut auszutragen. Jetzt schon fiebern die Verantwortlichen auf die insgesamt zehnte Auflage hin. Am Freitag, 8. März, öffnen sich um 18.15 Uhr die Pforten des Enni-Sportparks. Los geht es um 19 Uhr. „Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Nachdem der Termin im März gut angekommen ist und wir im vergangenen Jahr ein ausverkauftes Haus hatten, sind wir natürlich auch dabeigeblieben. Das wird auch in Zukunft so sein, da wir dem Karneval aus dem Weg gehen wollen“, gibt sich der Vorsitzende Andreas Bögner erwartungsvoll, „wir würden uns sehr freuen, wenn die Halle wieder rappelvoll werden würde.“

„Paradise at Midnight“ heizt dem Publikum ein

Im vergangenen Jahr war die Tanzfläche gut gefüllt. Foto: Rüdiger Bechhaus / Moers

Es wird erneut eine bunte Mischung aus Sport, Show, Tanz, Akrobatik und Ehrungen geben. Neu im Programm ist die Band. „Paradise at Midnight“ wird zum Tanz aufspielen. Die zwei Sängerinnen und die vier Musiker werden dem Publikum so richtig einheizen. Dass sich die Gäste auch selbst sportlich betätigen können, ist immer der große Reiz bei dieser Gala. Gleich vier Show-Acts sind in das Programm zwischen den Ergebnissen der Wahlen eingebettet. So werden die Tänzerinnen und Tänzer der „Funky Boom“ aus Münster die Besucher ebenso begeistern wie „Magic Unity“, die schon zu den Dauergästen der Sport-Gala gehören. Nach einer längeren Pause zeigt sich mal wieder der Rock’n Roll-Club Moers und wird sein neues Programm vorführen. Atemberaubend wird sicherlich auch der Auftritt der „Break-MX“, die eine sensationelle Mischung aus BMX und Breakdance vorführen. Da sind Weltklasse und Vize-Weltmeister im Einsatz, die ihr ganzes Können zeigen.

Auf der Homepage des Stadtsportverbands Moers kann abgestimmt werden

Seit über 40 Jahren gibt es die Sport-Gala, die früher Sportlerball hieß, und seitdem stehen die Wahlen zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres im Mittelpunkt. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können wie immer entscheidenden Einfluss auf die Wahl nehmen und mit ihrer Stimme mit entscheiden, wer sich in diesem Jahr die Kronen aufsetzen darf. Gesucht werden die Besten des vergangenen Jahres 2023. Sie können über die Homepage des Stadtsportverbands Moers unter https://www.ssv-moers.org/sportgala2024/ über ihre Favoriten abstimmen. Also nutzen Sie Ihre Chance und nehmen mit Ihrer Stimme entscheidend auf den Ausgang der Wahlen Einfluß.

Denise Pugliesi vom GSC Moers gewann im vergangenen Jahr bei den Sportlerinnen. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Neben den U17-Florett-Fechtern des FC Moers steht die Vierer-Kunstradformation des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins Moers, die als Titelverteidiger ins Rennen gehen, sowie das Tischtennis-Team der Falken Rheinkamp bei den Mannschaften zur Auswahl. Bei den Herren kämpfen Fechter Simon Polotzek, Voltigierer Bela Lehnen, der auch 2022 nominiert war, sowie Leichtathlet Felix Klöckner vom Moerser TV um den Titel. Erneut nominiert ist bei den Sportlerinnen auch Schwimmerin Eelkje Burghardt von der SG Niederrhein. Sie hat in Leichtathletin Emma Weil vom Moerser TV sowie Kunstradsportlerin Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverin Moers ihre Konkurrentinnen. Dazu wird es noch Sonderehrungen bei den Junioren- und Senioren geben sowie der Preis für das Lebenswerk überreicht. Während der Sport-Gala werden auch wieder ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger der Stadt Moers für ihre jahrelange Tätigkeiten in der Vereinsarbeit ausgezeichnet.

Tenbergen und Schollmeier führen durch das Programm

Da sie bei ihren bisherigen drei Vorstellungen eine glänzende Figur als Moderatoren-Paar abgaben, werden erneut Markus Tenbergen und Andreas Schollmeier, sicherlich wieder sehr launig und humorvoll, durch das Programm führen. Der Vorverkauf der Eintrittskarten hat bereits begonnen. Der Preis beträgt in diesem Jahr 25,75 Euro im Vorverkauf. Und da schon mehr als ein Drittel der Karten vergriffen sind, gilt es jetzt schnell noch zuzugreifen. Ob es dann noch Eintrittskarten zum Preis von 27,75 Euro an der Abendkasse gibt, darauf sollte man sich besser nicht verlassen.

Verschiedene Wege zu den Tickets

Neu ist in diesem Jahr der Verkauf von Tickets über den SSV-Ticketshop unter https://ssv-moers.vereinsticket.de/vt-sportgala2024/. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, Bestellungen bei Wolfgang Jades unter 0163/2887796 vorzunehmen oder über die E-Mail-Adresse des SSV unter event@ssv-moers.org. Beim Ticketshop kann online bezahlt werden. Wer die anderen Möglichkeiten nutzen möchte, gilt – wie in den letzten Jahren auch – generell als Barzahler. Bei der Vorbestellung wird hier mit den Bestellern direkt ein Termin vereinbart, an dem die Karten in der Geschäftsstelle des SSV abgeholt werden können. Dort werden sie auch direkt bezahlt. Diejenigen, die ein Onlineticket bezogen haben, können dieses am Abend der Veranstaltung vorzeigen/scannen oder es kann im Vorfeld gegen ein Originalticket getauscht werden. Der Ausgabetermin wird wie oben beschrieben mitgeteilt.

