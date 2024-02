Arbeitstagung: Rückzüge machen im Kreis Moers Sorgen

Am Niederrhein Schon sechs Teams haben in der Hinrunde aufgegeben. Halbfinale im Kreispokal ausgelost. VfL Repelen zieht Einspruch zurück.

Der Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses Wolfgang Jades konnte mit seinen Mitstreitern Peter Hanisch, Murat Us, Enes Krupic und Andre Horstmann im Vereinsheim des FC Neukirchen-Vluyn zur Senioren-Winter-Arbeitstagung nicht alle der 40 Vereine begrüßen. Der TuS Borth und der 1. FC Lintfort hatten ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt. Unentschuldigt fehlten dagegen der VfL Rheinhausen, der SSV Lüttingen, der TuS Asterlagen und der TuS Xanten. Knapp 90 Minuten lang wurden die anwesenden Vereinsvertreter vom KFA noch einmal ausführlich über den Stand nach der Hinrunde zu den Gruppeneinteilungen, Spielplänen, Durchführungsbestimmungen, Auf- und Abstiegsplänen sowie Entscheidungsspielen informiert.

Spitzer, Behnisch und Schmitz stellen sich vor

Der Kreisvorsitzende Franz-Peter Mölders hatte zunächst die anwesenden Vereinsvertreter begrüßt. Anschließend stellte sich der neue Schiedrichter-Obmann Fabian Spitzer sowie der neue Kreiskassierer Jan-Christian Behnisch sowie der neue Kreis-Ehrenamtsbeauftragte Raphael Schmitz vor. Behnisch und Schmitz haben die Ämter des im vergangenen Jahr verstorbenen Jakob Kremes übernommen. Und wie wir bereits berichteten übernahm Spitzer sein Amt vom aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen früheren Obmanns Jakob Klos.

Sechs Teams ziehen in der Hinrunde zurück

Leider musste Jades feststellen, dass es bereits in der Hinrunde mit den B-Ligisten Viktoria Alpen II und 1. FC Lintfort III sowie den C-Ligisten TuS Xanten II, Rumelner TV IV, TV Kapellen II und GSV Moers III sechs Teams gab, die zurückgezogen haben. „Das bestärkt uns darin, dass wir vor der Saison beschlossen haben, auf eine eingleisige B-Liga abzuspielen“, so Jades. „Wir verlieren immer mehr an Mannschaften. Da müssen wir unbedingt gegensteuern.“

Neben einer lebhaften Diskussion über die zu früh abgesagten Meisterschaftsspiele und über die Spielstätten selbst, wurde das DFB-Punktespiel vorgestellt. 19 der 40 Moerser Klubs nehmen bereits daran teil. Dort gibt es attraktive Preise für die Klubs zu gewinnen.

Frauen starten am 1. September in die neue Saison

Die neue Saison beginnt am 18. August 2024. Eine Woche zuvor am 11. August 2024 findet die erste Niederrhein- und Kreispokalrunde statt. Am 1. Juni 2025 endet die Spielzeit 2024/25. Die Frauen starten erst zwei Wochen später am 1. September 2024, sind dafür bereits am 25. Mai 2025 fertig.

VfL Repelen zieht Einspruch zurück

Neben weiteren interessanten Informationen zum Spielbetrieb wurde zum Ende auch das Halbfinale im Andreas-Thiemann-Kreispokal ausgelost. Das wurde möglich, nachdem Sascha Weyen für den VfL Repelen auf der Tagung erklärte, seinen Einspruch gegen die Wertung des Zweitrundenspiels beim VfL Rheinhausen zurückgezogen zu haben. So kann nun am Donnerstag, 29. Februar, das letzte Viertelfinalspiel zwischen dem B-Ligisten FC Rumeln-Kaldenhausen und dem A-Ligisten ESV Hohenbudberg ausgetragen werden.

FC Neukirchen-Vluyn trifft zu Hause auf den SV Budberg

Der Kreisvorsitzende Mölders loste dann die beiden Halbfinalpartien aus. Am Ostermontag, 1. April, hat Bezirksligist FC Neukirchen-Vluyn, der auch Gastgeber der Finalspiele am Pfingstmontag aus, den Landesligisten SV Budberg zu Gast. Und der FCR oder der ESV empfangen den Landesligisten SV Scherpenberg.

