Moers. In der Handball-Verbandsliga landet das Team von Trainer Mirko Szymanowicz gegen Borken einen Kantersieg und bleibt oben dran.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen befindet sich momentan in bestechender Form: Die Verbandsliga-Handballer überzeugten mal wieder als eine intakte Einheit, schlugen deshalb in einem intensiven Heimspiel den TV Borken leicht und locker mit 39:27 (19:13) und nahmen ganz nebenbei erfolgreich Revanche für die unnötige 27:32-Hinspielniederlage. Die Jungs um HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz holten somit zuletzt erfreuliche 14:2 Punkte.

VeRuKa ließ es sofort krachen: Dreimal Mirko Krogmann, dreimal Helge Tervoort und zweimal Justin Bartesch – ruckzuck stand es 7:0 (7.). Die HSG-Spieler erkämpften sich in der Deckung mit einer giftigen Einstellung die Bälle, und ehe Borken sich überhaupt formieren konnte, klingelte es schon in den TV-Maschen.

HSG VeRuKa: Steffen Langer gibt sein Comeback

„So konnte es aber nicht weitergehen“, erklärte Trainer Mirko Szymanowicz. Sein Team wurde in der Folgezeit nachlässig bei den Torabschlüssen – Borken spielte nun etwas mit. Ab der 15. Minute feierte Steffen Langer nach überstandener Knieverletzung sein Comeback. Der Rückraumspieler machte seine Sache mehr als ordentlich.

VeRuKa hatte das Spielgeschehen auch nach dem Seitenwechsel total unter Kontrolle (26:16/40.). Die Gäste aus Borken, die nicht mit ihrem stärksten Kader angereist waren, hatten diesmal nicht die Mittel, um der HSG die Stirn zu bieten. Die Hausherren blieben am Drücker, agierten in der eigenen Deckung sehr aufmerksam und zogen im Angriff ihre Abläufe durch.

Sonntag steht das Derby beim TV Kapellen ins Haus

So hatte Mirko Szymanowicz in der Endphase noch genügend Zeit, um allen seinen Schützlingen die nötige Spielpraxis zu geben. So wie dem zuletzt länger an den Händen verletzten Torwart Sebastian Brysch. „Es war erneut eine gelungene Mannschaftsleistung“, freute sich der Spielertrainer nach Spielende: „Wir haben uns aus einer stabil agierenden Deckung die Sicherheiten geholt. Die Trefferquote hingegen war nicht immer optimal.“ VeRuKa musste auf einzig Kreisläufer Hendrik Bay und Rechtsaußen Tristan Moritz, jeweils wegen eines grippalen Infektes, verzichten.

HSG: Krogmann 8, Helge Tervoort 7, Bartesch 6, Webers 4, Lenz 3, Langer 3, Schmitz 2, Fietze 2, Henning Tervoort 2, Dickel 1, Szymanowicz 1.

Übrigens: Am kommenden Sonntag, am 25. Februar, um 11.30 Uhr tritt die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen zum emotionalen Lokalderby beim TV Kapellen an.