Kamp-Lintfort. Das Topspiel der 2. Handball-Bundesliga gegen Rödertal wird für die personell gebeutelten Lintforterinnen zum Heimdebakel.

Die Atmosphäre nach dem Schlusspfiff war eher ruhig und gedrückt als explosiv oder aufgeheizt. Denn jeder einzelne der zahlreichen Zuschauer in der Eyller Sporthalle war einsichtig, dass der TuS Lintfort im Spitzenspiel gegen den HC Rödertal nur ganz bedingt konkurrenzfähig war. Das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein war aus personeller Sicht massiv gebeutelt und verlor deshalb auch deutlich mit 23:36 (12:17).

TuS Lintfort: Torfrau Norah Kothen mit Gehirnerschütterung

Klar war im Vorfeld, dass mit der am Knie verletzten Lena Heimes und der beruflich verhinderten Jule Samplonius zwei Stammspielerinnen fehlen würden. Torfrau Norah Kothen fiel dazu mit einer Gehirnerschütterung aus, Sidney Lupisella aus privaten Gründen. Jana Willing und Michelle Breitbarth stellten sich trotz eines grippalen Infektes zur Verfügung.

Beim TuS Lintfort hatte es auch Leistungsträgerin Prudence Kinlend (Mitte), hier im Zweiampf gegen Fabienne Büch (links) und Santina Sabatnig, gegen den HC Rödertal schwer. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

So begann Pia Kühn im linken Rückraum. Die 26-Jährige holte in der zweiten Minute einen Siebenmeter heraus und verletzte sich bei dieser Aktion aber so unglücklich am rechten Ellenbogen, dass die Rückraumspielerin nicht mehr weiter machen konnte.

TuS Lintfort hält nur 20 Spielminuten gut mit

Der TuS Lintfort ließ sich aber nicht unterkriegen. Moral und Engagement waren absolut in Ordnung. In der diesmal etwas offensiver praktizierten 6:0-Deckung bildeten überraschender Weise die beiden Kreisläuferinnen – Jana Willing und Fenna Muilenburg – den Innenblock. Aber Lintfort hatte es dennoch schwer. Rödertal baute im Angriff unglaublich viel Druck auf. Von allen Spielpositionen ging stets Gefahr aus mit einer überragend agierenden Kreisläuferin Victoria Hasselbusch.

Für den TuS Lintfort erzielte Fenna Muilenburg (am Ball) zwei Treffer gegen den HC Rödertal. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

Die Gastgeberinnen agierten dennoch gut 20 Minuten auf Augenhöhe bis zum 8:10. Und der Auftritt hätte sich durchaus positiver gestalten können, aber die TuS-Spielerinnen ließen mal wieder beste Einwurfmöglichkeiten in Reihe aus. Unter anderem zwei Siebenmeter. Und auch Maxime Drent hatte wirklich keinen guten Tag erwischt. Der niederländische Regisseurin unterliefen ungewöhnlich viele Patzer im Spielaufbau, auch ihre Trefferquote war ziemlich mies.

HC Rödertal dominiert den TuS Lintfort in der zweiten Halbzeit

Diese Nachlässigkeiten im Abschluss waren dann auch der Hauptgrund dafür, weshalb sich die Gäste aus Sachsen bis zum Pausenpfiff schon auf fünf Tore absetzen konnten.

Der zweite Durchgang avancierte dann schnell zum „Einbahnstraßenhandball“. Der TuS Lintfort war einfach nicht mehr konkurrenzfähig und stark limitiert. Lediglich eine Auswechselspielerin saß nur noch auf der Bank – viele Spielerinnen mussten deshalb durchspielen, obwohl ihren eine Pause gut getan hätte. Es war auch kein spielerisches Konzept mehr zu erkennen. Zumeist nahm sich Prudence Kinlend den Ball und versuchte sich im Eins gegen eins durchzutanken.

TuS Lintfort: Trainerin Bettina Grenz-Klein vermisst Gegenwehr

Die Rödertalbienen hingegen ließen nicht locker. Die Gäste blieben hochkonzentriert und zogen in der nimmermüden Offensive ein irres Tempo durch. Der TuS Lintfort konnte dem Aufstiegsaspiranten nun keiner Weise mehr das Wasser reichen.

„Uns fehlten natürlich die personellen Alternativen, und auch der frühe Ausfall von Pia Kühn tat uns weh“, betonte TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein: „Nach dem Seitenwechsel sind uns dann zu viele Fehler unterlaufen. Insgesamt gesehen hätte ich mir ein wenig mehr Gegenwehr gewünscht.“

So haben sie gespielt

TuS Lintfort: Laura Graef – Michelle Breitbarth 5, Prudence Kinlend 7/4, Dana Gruner 4/1, Maxime Drent 2, Fenna Muilenburg 2, Pia Kühn, Jana Willing 2, Sophia Bücker 1.

So geht es weiter: Der TuS Lintfort muss tritt am Samstag, 24. Februar, um 18 Uhr beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SG Kirchhof antreten.