Kamp-Lintfort. Beim 2:1 über SV Scherpenberg wird Bürgermeister Christoph Landscheidt zum 1000. Mitglied gekürt. Dazu gibt es Lintforter Jubel-Video.

Es war sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass der Samstag ein kleiner Freudentag für den 1. FC Lintfort gewesen ist. Bürgermeister Christoph Landscheidt wurde vor gut 700 Zuschauern in der Halbzeit des Fußball-Landesliga-Derbys mit dem SV Scherpenberg zum 1000. Mitglied des Fusionsvereins gekürt. Kurz vor dem Anstoß hatte dazu Juniorentrainer Kevin Ludwig, bei Heimspielen der Mann mit der großen Trommel, seiner langjährigen Freundin Sandra Kaczynski, die ebenfalls beim FCL tatkräftig mitarbeitet, auf dem Kunstrasen einen Heiratsantrag gemacht. Auf das Ja-Wort und eine innige Umarmung folgte, wie konnte es auch anders sein, ein erkämpfter 2:1 (2:1)-Erfolg über die favorisierten Scherpenberger.

Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt (Zweiter von rechts) wurde zum 1000. Mitglied beim 1. FC Lintfort ernannt. Unser Bild zeigt außerdem (von links) Josef Lübbers (Geschäftsführer St.-Bernhard-Hospital), Matthias Gütges (Geschäftsführer von Trikotsponsor Holzland Gütges), Kevin Hippert (FCL-Vorsitzender) und Michael Kopp (2. FCL-Vorsitzender). © NRZ

1. FC Lintfort: Kapitän Leslie Rume lobt seine Mannschaft

Die Kraft für eine kleine Derbysieger-Jubeltraube (sehen Sie dazu auch unten unser Video) hatten die Lintforter nach sechsminütiger Nachspielzeit zwar noch. K.o. und ausgelaugt war das Team von Trainer Meik Bodden trotzdem. „Wir müssten in der Defensive alles aufbieten, haben aber in der zweiten Halbzeit auch das meiste der Scherpenberger gut wegverteidigt“, erklärte Kapitän und Abwehrchef Leslie Rume hörbar zufrieden: „Der Sieg sollte uns einen Push für die kommenden Wochen geben.“ Die bislang vorrangig im Abstiegskampf beschäftigten Lintforter sollten sich angesichts einer erneut überaus engagierten Leistung in den nächsten Wochen der unverhofften Sorgen entledigen.

Darauf hofft auch Coach Bodden, der seine Mannen erneut gut eingestellt hatte. Dass sich die Scherpenberger in den ersten fünf Spielminuten übertölpeln ließen, schmeckte Trainer Ralf Gemmer ganz und gar nicht: „Da haben wir zwei Tore geschenkt.“ Die mit dem Sonsbecker Neuzugang Max Werner bestückte Abwehrkette sah zunächst beim 1:0 schlecht aus. Baha Arslanboga bediente nahezu ungehindert Torschütze Florian Ortstadt. Der Mittelstürmer versenkte mit Leichtigkeit den Ball zu seinem 15. Saisontreffer. Und auch vor dem flotten 2:0 durch Gabriel Derikx im Solo wurde die Gäste-Defensive mit einem Gassenpass ausgehebelt.

SV Scherpenberg bleibt offensiv ohne zündende Ideen

Ömer Akbel sorgte per Kopfball nach einem Freistoß von Max Werner ungehindert zwar für das Anschlusstor schon in der achten Spielminute. Damit hatten sich die Höhepunkte des Derbys aber fast erschöpft. Scherpenberg übernahm nach gut 25 Minuten die Initiative, hatte auch fast permanent Ballbesitz. Doch Ideen, wie gegen die offensiv verteidigende und auch laufstarke 4-4-2-Formation der Lintforter erfolgreich vorzugehen sei, blieben Mangelware.

Trainer Ralf Gemmer vom SV Scherpenberg (links) und sein neuer Co-Trainer, Ex-MSV- und -RWE-Fußballprofi Gregor Grillemeier, waren vom Auftritt ihrer Mannen nicht gerade begeistert. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

Im Mittelfeld enttäuschte beispielsweise Ex-Regionalliga-Spieler Konstantin Möllering, der seine Klasse nur punktuell aufblitzen ließ. Dazu bekam vorn Neuzugang Marcio Blank kaum einen Stich. Hohe Bälle gegen Rume, Vizuete Mora und Kollegen waren schlicht das falsche Rezept, um Mittelstürmer Blank einzubeziehen. Zwar tauschte Trainer Gemmer, der an der Linie nun auch offiziell von Co-Trainer und Ex-MSV-Profi Gregor Grillemeier unterstützt wird, kurz nach der Pause Möllering gegen Routinier El Houcine Bougjdi. Der brachte etwas mehr Bewegung in den Vorwärtsgang. Wirklich ins Schwitzen gerieten die Lintforter aber selten.

Zählte beim SV Scherpenberg zu den Leistungsträgern: Defensivspieler Max Werner (rechts), hier gegen den Lintforter Tim Konrad. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

1. FC Lintfort: Florian Ortstadt hat mit einem Heber gegen die Querlatte Pech

Im Konter hatten die Gastgeber sogar die besseren Chancen. Ein Heber von Florian Ortstadt touchierte die Querlatte (56.). Dann musste SVS-Torsteher Martin Hauffe in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Mittelstürmer Ortstadt Kopf und Kragen riskieren (78.). Doch auch ohne das erlösende dritte Tor reichte es für die Lintforter zu drei Derbypunkten. Bei den Gastgebern hätten man durchaus einzelne Spieler hervorheben können: die beiden starken Außenverteidiger Stefan Kapuscinski und Bugra Arslanboga etwa, den lange souverän aufspielenden Sechser Marvin Ehis, Torversicherung Florian Ortstadt oder der mit Erkältung gehandicapt mitmischende 2:0-Schütze Gabriel Derikx. Der Coach beließ es beim Pauschallob: „Alle haben sich als widerstandsfähig erwiesen und gemeinsam gelitten. Der Sieg ist ein schöner Lohn.“

Während die Lintforter tanzten, beriet sich Scherpenbergs Coach Ralf Gemmer mit seinem neuen „Co“ Gregor Grillemeier. Beide verbindet bekanntlich eine langjährige Freundschaft. „Ich kann den Jungs den Versuch nicht absprechen. Doch wir haben keine Mittel gefunden, um hier wenigstens ein 2:2 zu schaffen. Das war offensiv trotz Überlegenheit und Ballbesitz bei 85 Prozent nicht viel und spiegelt damit nicht die guten Eindrücke der Vorbereitung wider“, fand Gemmer. Der Blick gen Relegationsplatz zwei bei nunmehr elf Punkten Rückstand auf Niederwenigern scheint zum hoffnungslosen Fall zu werden.