Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga muss der TV Issum gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II lange um den eingelanten Heimerfolg bangen.

Den Landesliga-Handballern des TV Issum reichte ein rasanter Endspurt, um die Reserve der HSG Hiesfeld/Aldenrade noch deutlich mit 28:20 in die Knie zu zwingen.

Gruppe 3: TV Issum - HSG Hiesfeld/Aldenrade II 28:20 (12:12). Der deutliche TVI-Sieg täuscht ein wenig über den wahren Spielverlauf hinweg. Bis in die Schlussphase bekämpften sich zwei absolut gleichstarke Gegner (20:19/50.) auf Augenhöhe. Issum konnte sich aber erneut auf seine Deckungsqualitäten verlassen. In diesem Mannschaftsteil gibt es überhaupt nichts zu meckern. Abwehrchef Andre Schmetter feierte nach überstandenem Bandscheibenvorfall sein Comeback, sorgte mit Routine und Engagement für gewohnte Stabilität.

TV Issum: Der Knoten platzt offensiv in der Endphase

Doch die Hausherren agierten in der Offensive lange Zeit zu umständlich. Es fehlte die klare Linie. Der Knoten platzte erst in den letzten Spielminuten: Während die Hausherren konsequent ein Tor nach dem anderen erzielten, traf Hiesfeld nun mehrmals das Aluminium. „Die Partie war hart umkämpft, aber wir haben bis zum Ende durchgezogen und somit letztendlich auch verdient gewonnen“, freute sich Stephan Lange, der 2. Vorsitzende des TV Issum.

TVI: Hartges 6/4, Teuwsen 5, Höhner 5, Schmetter 4, Zadraschil 3, van Stephaudt 1, Sakulenski 1, Leenings 1, Janasz 1, Reichel 1.

SV Neukirchen hält nur gut 20 Minuten mit

Der SV Neukirchen ist in der Gruppe 1 ganz übel hingefallen, bezog im Auswärtsspiel bei der Turnerschaft in Grefrath eine deutliche 21:32 (10:16)-Klatsche. Gut 20 Minuten (9:8) gab es keinen Leistungsunterschied zu sehen. Doch ziemlich genau zu dieser Zeit sah SVN-Keeper Patrick Kuznitius die Rote Karte wegen eines groben Foulspiels. Die in Bestbesetzung angetretenen Gäste hatten nun nichts mehr zuzusetzen, boten im weiteren Spielverlauf einen enttäuschenden Auftritt. Die SVN-Spieler warfen die Bälle in Reihe einfach nur so weg. „Wir hatten sicherlich ein Harzproblem“, erklärte Trainer Hermann Casper, fügte jedoch sofort hinzu: „Aber das darf natürlich nicht als Entschuldigung dienen. Der Auftritt meiner Jungs war auch nicht gut, und die Niederlage ist somit verdient.“

SVN: Böckel 5, Bartnik 5, Casper 4, Kaplenek 3/3, Drymalla 1, Heinz 1, Feltgen 1, Lenz 1.