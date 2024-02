Kamp-Lintfort. Fußball-Landesligist kann auf 35-jährigen Mittelstürmer nicht verzichten. Und will mit dem Torjäger verlängern. Dazu unser Torvideo.

Die laufende Spielzeit in der Fußball-Landesliga ist für Florian Ortstadt schon die 15. Saison seiner Karriere. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich nämlich vor Augen führt, dass der Lintforter Torjäger in den vergangenen fünf Jahren gleich zwei schwere Knieverletzungen nebst mehrmonatiger Ausfälle zu verkraften hatte. Nach einigen Einsätzen in der Rückserie der vergangenen Saison hat sich der Mittelstürmer nun wieder zur Torversicherung beim 1. FC Lintfort entwickelt: 20 Spiele, 15 Tore. Am Samstag beim 2:1 im Derby gegen den SV Scherpenberg kam wieder ein entscheidender Treffer dazu. Und dies im Alter von immerhin schon 35 Jahren.