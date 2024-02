Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga müssen TuS Xanten und Viktoria Goch kurzfristig wegen einem von der Stadt gesperrten Fürstenberg passen.

Der Regen machte den Bezirksliga-Fußballern des TuS Xanten und von Viktoria Goch ein Strich durch die Rechnung. Das Verfolgerduell musste wegen der schlechten Platzverhältnisse ausfallen. Die Stadt Xanten sperrte das Geläuf am Fürstenberg, so dass ein weiterer Nachholtermin gefunden werden muss. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr gibt es bereits, sofern das Wetter es zulässt, in Xanten das Verfolgerduell mit dem RSV Praest.