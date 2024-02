Moers. Gegen den TSV Wachtendonk-Wankum erlöst Andrija Kurandic den Aufstiegsaspiranten für die Fußball-Landesliga erst in der 80. Minute.

Das war ein harter Kampf für die Bezirksliga-Fußballer des GSV Moers. Gegen den Tabellenletzten TSV Wachtendonk-Wankum taten sich die Gelb-Schwarzen über die gesamten 90 Minuten recht schwer. Am Ende gab es aber einen knappen und mühsamen 2:1 (1:1)-Erfolg, der wohl als Arbeitssieg einzustufen ist. Davon sprach zumindest auch GSV-Coach Dirk Warmann: „Das war ein hart erkämpfter Arbeitssieg. Wir haben zwar in der zweiten Halbzeit nur noch auf ein Tor gespielt. Aber am Ende können wir wirklich froh sein, dass uns noch das 2:1 gelungen ist.“ Durch diesen Sieg rückten die Moerser auf den zweiten Tabellenplatz vor, liegen nur einen Punkt hinter dem 1. FC Kleve II. Allerdings hat Viktoria Goch als Dritter zwei Spiele weniger ausgetragen.