Am Niederrhein. Fußball-Kreisliga A: Abstiegsbedrohtes Team siegt beim Tabellendritten Rumelner TV. VfL gewinnt das Rheinhauser Derby gegen OSC klar.

In der Moerser Fußball-Kreisliga A siegte Kellerkind FC Meerfeld überraschend beim drittplatzierten Rumelner TV. Mit dem 3:0-Erfolg (2:0) sammelte der Außenseiter wichtige Punkte im Abstiegskampf. Julian Pelz brachte die Gäste durch einen eiskalt verwandelten Foulelfmeter in Führung (28.). Gleich darauf überwand Jan Kunzel die etwas unaufmerksame RTV-Abwehr und stellte auf 2:0 (29.). Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gäste das tonangebende Team, versäumten aber gleich mehrmals, den Sack endgültig zuzumachen. Harvy Marschmann sorgte schließlich mit dem Treffer zum 3:0 (75.) für klare Verhältnisse. Kurz vor Schluss parierte Meerfelds Torhüter Fabian Meier dann auch noch einen von Daniel Schwarz geschossenen Elfmeter.