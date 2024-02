Moers. Der Trainer des FC Meerfeld macht sich nach 3:0-Erfolg beim RTV keine Sorgen über einen möglichen Einspruch. Ärger vor dem Anpfiff.

Das Handy von Kevin Hanebeck stand am Montagmorgen nicht still. Was denn da los gewesen war, wollten viele Bekannte aus der lokalen Fußballszene vom Trainer des FC Meerfeld wissen. Die Ankündigung des Tabellendritten Rumelner TV, gegen den überraschenden 3:0-Auswärtssieg des abstiegsbedrohten Moerser A-Ligisten möglicherweise Protest einzulegen, hatte neugierig gemacht. Hanebeck jedenfalls macht sich keine Sorgen: „Die Kohle für den Einspruch kann sich Rumeln sparen“, sagt der 34-Jährige. Sven Kuinke heißt der Akteur, dessen Spielberechtigung der RTV anzweifelte. Diese besteht allerdings bereits seit 2010. Meerfeld hatte den Kicker lediglich im DFB-Net nicht aktiviert, mittlerweile steht Kuinke aber auch im Spielbericht.

Lange auf die richtige Kabine gewartet

„Normalerweise gleiche ich die Eintragungen mit unserem Betreuer immer noch ab. Das ist diesmal aber wegen der ganzen Hektik im Vorfeld nicht passiert“, sagt Hanebeck. Der Moerser Übungsleiter spielt damit darauf an, dass sich sein Team in Rumeln lange Zeit nicht umziehen konnte, weil die Gäste mehrfach die ihnen eigentlich zugewiesenen Kabinen wieder verlassen sollten. „Als ich dann mal irgendwann etwas dazu gesagt habe, gab‘s auch noch dumme Kommentare“, ärgert sich der Coach.

Leidenschaft stimmt Hanebeck optimistisch

Was Hanebeck einen Tag nach dem wichtigen Dreier allerdings am meisten stört: „Durch diese ganzen Begleitumstände wird die richtig gute Leistung, die wir dort gezeigt haben, geschmälert.“ Nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit zum Teil ernüchternden Testspielresultaten hatte sich der Abstiegskandidat im ersten Pflichtspiel deutlich steigern können. „Es gibt ja diese Floskel: Wie man trainiert, so spielt man auch. Und wir hatten eine richtig intensive und gute Trainingswoche hinter uns“, erzählt der Meerfelder Coach. Hinzu kam die große Leidenschaft, die sein Team am Sonntag auf den Platz brachte. Vor allem die stimmt Hanebeck für den Abstiegskampf optimistisch.

Am Sonntag soll gegen Büderich nachgelegt werden

Weil die direkte Konkurrenz im Keller am Wochenende ausnahmslos leer ausging, hat der FC sich mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, den aktuell Lintfort II einnimmt, ein kleines Polster erarbeitet. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Büdericher SV will Hanebeck nun unbedingt nachlegen. Zumal die Moerser mit dem Gast noch eine Rechnung offen haben: „Das Hinspiel haben wir ausgesprochen unnötig verloren.“