Moers. Im Eishockey-Halbfinale hat GSC Moers gegen Grefrath vorgelegt, das Heimspiel aber klar verloren. Jetzt folgt das entscheidende Match.

Es bleibt spannend zwischen dem GSC Moers und Grefrath Phoenix. Nach einem spektalulären 3:2-Sieg der Black Tigers vor einer Rekordkulisse im ersten Halbfinalspiel der Play-offs konnten die Moerser am Sonntagabend den Sack noch nicht zumachen. In der heimischen Eissporthalle Moers musste sich der Eishockey-Landesligist deutlich mit 1:5 geschlagen geben und verpasste damit den vorzeitigen Einzug ins Finale. Wer jetzt in das Endspiel weiterziehen darf, entscheidet sich am Freitag im dritten Halbfinalspiel in Grefrath.