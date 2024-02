Xanten. Am Mittwoch soll endlich die Partie des Fußball-Bezirksligisten gegen den RSV Praest nachgeholt werden. Es gibt mehrere Fragezeichen.

Mit dem Nachholspiel daheim gegen den RSV Praest am Mittwochabend um 20 Uhr soll für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten auch endlich das Pflichtspieljahr 2024 beginnen. Abzuwarten bleibt einerseits, ob Wetter und Platzbedingungen in Xanten eine Austragung diesmal zulassen oder wie am vergangenen Sonntag erneut eine Absage zur Folge haben. Und andererseits, wie die Xantener nach der langen Pause überhaupt in Form sind. Obwohl der Mannschaft im Fall von Spiel und Sieg der Sprung auf Platz vier winkt, ist der Aufstieg für TuS-Trainer Johannes Bothen aktuell überhaupt kein Thema.

Bothen und Kock wollen sich gegenseitig besuchen, doch daraus wird nichts

Nachdem die Nachholbegegnung mit dem Team aus Emmerich schon vor knapp zwei Wochen (9. Februar) den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen war, wollten die Xantener dann planmäßig am vergangenen Sonntag die Winterpause beenden, doch auch das Heimspiel gegen Viktoria Goch fiel aufgrund der Platzsperre aus. TuS-Trainer Johannes Bothen wollte den freien Sonntag dann eigentlich nutzen, um sich den kommenden Gegner Praest anzuschauen. Doch just als er RSV-Trainer Roland Kock anrufen wollte, um sicher zu gehen, dass jene Partie stattfindet, rief Kock selbst an: „Da das Praester Spiel abgesagt worden war, wollte er eigentlich zu unserem Spiel fahren. Ich habe ihm dann gesagt, dass das auch ausfällt, und dann konnten wir uns nur gegenseitig einen schönen Sonntag wünschen“, schmunzelt Bothen.

Xanten fehlt der Spielrhythmus

Insofern bleibt „der Gegner eine Wundertüte, und eine Mannschaft, die wir wenig kennen“, sagt Bothen über den RSV und weiß genau so wenig, ob denn diesmal gespielt werden kann: „Die Chancen stehen wahrscheinlich 50 zu 50, aber da müssten wir wohl den Wettergott fragen.“ Die dritte unbekannte Variable ist die Form der Xantener, die zuletzt im Testspiel am 4. Februar gespielt haben. Bothen: „Uns fehlt da schon seit über zwei Wochen der Spielrhythmus. Da müssen wir mal abwarten, wie wir so reinfinden.“ Dabei wäre ein Sieg durchaus lukrativ. Der Sieger im Duell Tabellenachter gegen -siebter würde bis auf Platz vier klettern. Xanten hätte dann noch vier Punkte Rückstand auf Platz eins bei weiterhin einem Nachholspiel in der Hinterhand. „Da kann man natürlich liebäugeln, was wäre wenn, aber wir sollten das besser ausblenden und unsere Hausaufgaben machen“, findet der Coach, der ohnehin klarstellt: „Unter den Rahmenbedingungen, unter denen wir in Xanten arbeiten, ist der Aufstieg für mich ganz weit weg und kein Thema. Ich sehe Goch als Topfavoriten und mit Abstrichen dahinter noch den GSV Moers. Damit kann man sich, wenn überhaupt, im April oder Mai beschäftigen, wenn man dann oben mit dabei ist.“

Luca Binias sitzt noch seine Sperre ab

Erstmal interessiert Bothen das Spiel gegen Praest und dabei natürlich auch sein Personal. „Wer von den Jungs, die im Schichtdienst arbeiten, dabei sein kann, muss man noch gucken“, hofft er auf den einen oder anderen Spieler, der von einem großzügigen Chef noch kurzfristig frei bekommt. Definitiv fehlen wird Luca Binias, der in Folge der vielen Spielausfälle immer noch seine Vier-Spiele-Sperre wegen einer Roten Karte im Oktober absitzt. Verletzungsbedingt passen müssen Tim Reuters, Mats Wardemann, David Vengels und Jonas Vengels.