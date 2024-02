Rheinberg. Der Aufsteiger SV Budberg ist längst in der Fußball-Landesliga angekommen und zeigt nun regelmäßig, wie er das geschafft hat.

Mit einem weiteren Ausrufezeichen hat der SV Budberg am Wochenende in der Fußball-Landesliga praktisch nahtlos da weiter gemacht, wo der Aufsteiger vor der Winterpause aufgehört hatte. Wie schon häufig in der ersten Saisonhälfte, überraschten die Budberger, diesmal mit dem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten Sportfreunde Lowick. In den kommenden beiden Spielen ist der SVB sogar schon der Favorit - obwohl die Hinspiele nicht gewonnen wurden.

Nach einer, zumindest mit Blick auf die Ergebnisse, durchwachsenen Vorbereitung war der SV Budberg am vergangenen Sonntag auf den Punkt wieder da. Trotz Rückstand gelang der sicherlich überraschende Auswärtsdreier in Lowick. „Wenn man wissen möchte, was uns auszeichnet, war das Spiel sicher ein Paradebeispiel für vieles davon“, findet SVB-Trainer Tim Wilke und meint konkret: „Wir haben uns wieder einmal aus einer schwierigen Situation über die einfachen Dinge befreit und uns richtig ins Spiel reingebissen.“

Moritz ist natürlich einfach eine Gewalt Tim Wilke - Trainer des SV Budberg, über seinen Stürmer Moritz Paul

Die Anfangsphase war noch der schwächste Part beim Budberger Auftritt in Lowick, als die Gastgeber nach einer Viertelstunde nicht unverdient in Führung gegangen waren. Die bis dato eher tiefstehenden Gäste attackierten von da an höher, kamen wenig später zum Ausgleich und waren von da an lange mindestens gleichwertig. „Mit dem Tor war die taktische Umstellung der Schlüssel, um in das Spiel hineinzukommen“, so Wilke, der sich zudem wieder auf seinen Stürmer Moritz Paul, der erzielte seine Saisontore 21 und 22, verlassen konnte: „Moritz ist natürlich einfach eine Gewalt.“

Nachdem drei Spiele der Rückrunde absolviert sind, hat Budberg jetzt bereits sechs Punkte mehr als zum selben Zeitpunkt in der am Ende ja auch noch erfolgreichen ersten Halbserie. „Wir wissen, dass jetzt die Spiele kommen, die wir in der Hinrunde vergeigt haben“, sagte Wilke bereits vor dem Spiel in Lowick, wissend, dass zu Saisonbeginn nur ein Zähler aus den ersten fünf Spielen herausgesprungen war. Mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten möglichen Relegationsplatz im Rücken geht es nun in die Partien gegen den Tabellendrittletzten FSV Duisburg und den Vorletzten Spvgg. Sterkrade-Nord. Wilke: „Die Möglichkeit, weiter zu punkten, ist natürlich da und wir wollen zu Hause die Attacke jetzt fahren, aber wir dürfen keinen Millimeter nachlassen.“