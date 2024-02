Moers. Der Leichtathletik-Nachwuchs ist bei der Nordrheinmeisterschaft nur mit kleinem Team vertreten. Liefert dafür aber richtig gut ab.

Der Leichtathletik-Nachwuchs des Moerser TV war bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften der U16 in Düsseldorf zwar nur mit einem kleinen Team vertreten, war dafür aber durchaus erfolgreich. Mit drei Bronzemedaillen, einem vierten Platz und neuen Bestleistungen kehrte der MTV-Tross nach Hause zurück.

Zwei neue Bestmarken für Philip Klarhöfer

Philip Klarhöfer (M15) hatte über 60 Meter Hürden das primäre Ziel, in den Endlauf der besten Acht zu kommen. Im ersten von zwei Vorläufen machte er ein starkes Rennen und lief in neuer persönlicher Bestzeit von 9,21 Sekunden als Zweiter über die Ziellinie. Im Finale hatte er als Viertschnellster eigentlich Anrecht auf eine der Innenbahnen, doch ihm wurde die ungünstige Bahn acht zugewiesen und dann verzichtete auch noch der Läufer auf Bahn sieben, sodass der Moerser keinen unmittelbaren Gegner hatte. Bravourös kämpfte er sich trotzdem durch den Hürdenwald und wurde in 9,23 Sekunden Dritter. Im Kugelstoßen verpasste er, ebenfalls in neuer Bestleistung von 11,74 Metern den dritten Platz nur knapp und wurde Vierter.

Bei Leni Harrer stimmt am Ende der Anlauf nicht mehr

Neue Höhen scheinen bei Leni Harrer nur eine Frage der Zeit zu sein. © NRZ | Kato Kambartel

Dritte wurde auch Leni Harrer (W14) in einem großen Teilnehmerfeld im Hochsprung. Bis 1,47 Meter schaffte sie alle Höhen im ersten Versuch. Auch beim Sprung über die 1,47 Meter war noch jede Menge Luft, so dass sie schon von einer neuen Besthöhe träumte. Doch bei 1,50 Meter passte der Anlauf dann nicht mehr. Am Ende war der dritte Platz in diesem Teilnehmerfeld dennoch ein hervorragendes Ergebnis. Viel wichtiger war aber, dass die Moerserin nach Rückenproblemen und Trainingspause jetzt wieder schmerzfrei springen konnte. So scheinen die nächsten Höhen nur eine Frage der Zeit zu sein.

Neue Bestzeit über 800 Meter für Katharina Pontow

Den dritten Bronzeplatz sicherte sich Katharina Pontow (W15) über 800 Meter. Auch sie lief in einem couragierten Rennen eine starke neue Bestzeit von 2:27,27 Minuten. Nach dem zweiten Platz bei den Nordrhein-Cross-Meisterschaften war es für das MTV-Talent jetzt der zweite Podestplatz bei Landesmeisterschaften. Natalie Kleinhietpaß (W15) qualifizierte sich über 60 Meter in ausbaufähigen 8,57 Sekunden für den zweiten Zeitendlauf, in dem sie ihre Zeit nicht mehr verbessern konnte und im Gesamtklassement schließlich Platz 16 belegte.