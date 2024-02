Moers. Nach der Partie beim Marienburger SC sind die Hockey-Herren des MTV nicht mehr vor dem Abstieg aus der 2. Regionalliga zu retten.

Teilerfolg für die Hockey-Herren des Moerser TV. Das Team von Frank Wagner und Frank Willems hat am achten Spieltag den ersten Punkt der laufenden Hallensaison geholt. Nach dem 10:10 (4:4) beim Marienburger SC saßen die Moerser einmal nicht enttäuscht in der Halle, sondern konnten mit den mitgereisten Fans feiern. Mit dem Resultat wurde allerdings auch offiziell der Abstieg aus der zweiten Regionalliga besiegelt, weil der MTV jetzt nicht mehr auf den rettenden vierten Platz klettern kann.

Ohne Kramhöller und Wisomirski

Damit wollen die Moerser sich dennoch nicht beschäftigen und weiter positiv in die letzten Spiele gehen. Geschwächt durch die Ausfälle von René Kramhöller und Timo Wisomirski standen die Vorzeichen eher schlecht, aber die Herren aus der Grafenstadt gingen dennoch motiviert und mit dem klaren Ziel, etwas Zählbares mitzunehmen in die Partie. Wie so oft dauerte es ein wenig, bis die Moerser ins Spiel kamen, die Gastgeber erzielten den ersten Treffer (5.), der aber offenbar als Weckruf diente. Kevin Altmicks (10.), Niclas Garms (11.) und Tim Wagner (13.) sorgten für die 3:1-Viertelführung der Gäste.

Im zweiten Viertel wurde es dann etwas schwieriger, weil die Marienburger taktisch umstellten. Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber (17.) stellte Daniel Bongers (19.) zwar per Siebenmeter den alten Abstand wieder her, doch die Hausherren schlugen prompt wieder zurück und glichen bis zur Pause aus. Im dritten Viertel ging es dann aber wild hin und her. Treffer im dritten Viertel auf Moerser Seite erzielten Daniel Bongers (32.), Kevin Altmicks (42.) und Tim Wagner (44.). Auch im letzten Viertel fielen nicht weniger Tore.

Doppelpack von Wagner rettet den Punktgewinn

Im letzten Viertel sollten auf jeden Fall nicht weniger Tore fallen, Marienburg legte scheinbar vorentscheidend vor (47., 49., 50.), doch Moers nahm schon sechs Minuten vor dem Ende den Torhüter heraus und die taktische Umstellung zeigte Erfolg. Fabian Hoppstock traf nach Vorarbeit von Finn Embers zum 8:10 (55.).Anschlusstreffer erzielen (55‘). Kurz darauf konnte Tim Wagner durch einen Doppelpack (56., 59.) auf 10:10 stellen.

Die letzten Sekunden waren dann noch einmal spannend, weil Marienburg den Torwart herausnahm und die Moerser ein paar Sekunden vor Schluss den Konter zum Führungstreffer auf dem Schläger hatten. Den ersten Sieg peilen die Moerser nun im letzten Heimspiel gegen den Düsseldorfer HC (Sonntag, 16 Uhr, Römerstraße) an.