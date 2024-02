Am Niederrhein. Das Moerser Nachwuchstalent scheitert bei den Verbandsmeisterschaften im Finale. Einen Turniersieg feiert Plavsic aber trotzdem noch.

Mit seiner Finalteilnahme war Ilija Plavsic vom TC Moers 08 erfolgreichster Teilnehmer aus dem Kreis Moers bei den Tennis-Verbandsmeisterschaften der Jugend. Im Essener Leistungszentrum zog der an Position zwei Gesetzte mit drei glatten Zwei-Satz-Erfolgen souverän ins Endspiel der U12 ein. Dort schien er nach einem 6:1 im ersten Durchgang auf einem guten Weg zu sein, wurde von seinem Kontrahenten Lionel Schabio (TC Kaiserswerth) aber noch abgefangen. Der Topgesetzte glich mit einem 6:4 im zweiten Satz aus und entschied den entscheidenden Durchgang dann mit 6:3 für sich. Auf seinem Weg ins Finale hatte Schabio mit Luca Paolini (1. Runde; 6:1, 6:0) und John Croonenbroeck (Viertelfinale; 6:3, 6:3) schon zwei weitere Spieler des TC Moers 08 ausgeschaltet.

Tamo Jansen kämpft sich ins Halbfinale

Auch Tamo Jansen (TC Schwarz-Gold Rheinkamp-Repelen) war in Essen erfolgreich. Als ungesetzter Teilnehmer kämpfte er sich mit zwei Siegen ohne Satzverlust bis ins Halbfinale der U16. Dort bekam er es mit dem späteren Titelgewinner Jordan Mihajloski (Club Raffelberg) zu tun, der sich als eine Nummer zu groß für Jansen erwies. Der Topgesetzte behielt mit 6:1, 6:0 deutlich die Oberhand.

Ins Halbfinale kam außerdem Mikail Aydin (TC Sportpark Moers-Asberg), der in der U11 an Position drei gesetzt war. Er gab in seinen ersten beiden Matches nur zwei Spiele ab und bekam dadurch die Chance auf den Einzug ins Endspiel. Diesen verbaute ihm aber der an zwei Gesetzte Tim Richard (TC Rheinstadion) mit einem 6:3, 6:3-Erfolg.

Hannes Koch unterliegt Dinslakener Meinen knapp

Hannes Koch (TC Moers 08) startete mit einem Zwei-Satz-Sieg in das Turnier der U14. Im Achtelfinale wehrte er sich lange gegen den an Position acht gesetzten Felix Meinen (RW Dinslaken), unterlag aber nach drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 3:6. Bei den gleichaltrigen Juniorinnen drehte Emma Arnz (TC Moers 08) in Runde eins einen Satzrückstand um und zog ebenfalls ins Achtelfinale ein. Dort verlor sie gegen die Topgesetzte und spätere Titelträgerin Lynn Lemke (Uhlenhorst Mülheim) knapp mit 5:7 und 4:6.

Mikail Aydin stand zweimal im Halbfinale. © NRZ

Aydin verpasst Moerser Endspiel

Im Anschluss an die Verbandsmeisterschaften stand in Moers mit dem 23. Michael-Gardemann-Gedächtnisturnier ein weiterer Höhepunkt des Nachwuchs-Turnierkalenders auf dem Programm. Jugendliche aus ganz Deutschland kämpften bei diesem hochkarätig besetzten Turnier im Tennispark Moers um Ranglistenpunkte. Dieses Mal war Ilija Plavsic (TC Moers 08) in der U12 nicht zu stoppen. Nach vier souveränen Auftritten durfte er als Lokalmatador den Heimsieg feiern. Einem Freilos in Runde eins ließ er zwei Siege ohne einen einzigen Spielverlust folgen, die ihn bis ins Halbfinale trugen. Dort musste auch Henry Schmidt (Gladbacher HTC) die Überlegenheit des Topgesetzten anerkennen, denn Plavsic sorgte mit einem 6:1, 6:1 ebenfalls schnell für klare Verhältnisse. Im Endspiel musste es der Moerser dann mit der Nummer zwei der Setzliste, Casper Antczak (ESV Wuppertal) aufnehmen. Dieser hatte Plavsic ebenfalls wenig entgegenzusetzen, so dass der 08-Akteur nach einem 6:2, 6:2 den Turniersieg feiern durfte. Antczak hatte in der Vorschlussrunde ein Moerser Endspiel verhindert, als er den bis dahin ebenfalls stark aufspielenden Mikail Aydin (TC Sportpark Asberg) mit 6:2 und 6:0 besiegte.