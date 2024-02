Kamp-Lintfort. Nach dem ärgerlichen Spielausfall gibt es gute Nachrichten bei den Landesliga-Handballern des TuS Lintfort. Ein Fragezeichen.

Außer Spesen, nichts gewesen: Das Handball-Landesliga-Spiel des TuS Lintfort am vergangenen, späten Sonntagabend beim punktlosen Tabellenschlusslicht HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg wurde ganz kurzfristig abgesagt. Der Grund war eine undichte Stelle am Hallendach. Es tropfte folglich auf das Spielfeld in der Höhe der Mittellinie. Die Schiedsrichter kamen deshalb zu der Entscheidung, die Partie aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr überhaupt erst gar nicht anzupfeifen. So weit, so gut: Beim TuS Lintfort ist man dennoch etwas verschnupft über die fehlende Kommunikation im Vorfeld. „Wir haben uns bereits auf dem Spielfeld warm gemacht, als die Schiedsrichter das Spielfeld begutachteten und die Absage beschlossen“, erklärte TuS-Kapitän Sebastian Küpper. Die beiden Vereine müssen nun schnellstmöglich einen neuen Nachholtermin finden, den es in der Kürze der Zeit natürlich noch nicht gibt.

Kaderplanung in Lintfort fast abgeschlossen

Der TuS Lintfort hat seine Kaderplanung der Saison 2024/25 so gut wie abgeschlossen. Svetoslav Bozhkov heißt auch weiterhin der Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft, ihm zur Seite steht auch künftig „Co“ Bastian Hegel. Beide Trainer gaben somit ihre Zusagen, unabhängig davon, ob dem Verein der Aufstieg in die Verbandsliga gelingt oder es der Abstieg in die Bezirksliga wird – die Landesliga wird bekanntlich wie mehrfach berichtet aufgelöst.

Auch die Mannschaft wird weitgehend zusammenbleiben. Einzig der Verbleib von Tolis Schoofs ist aus privaten Gründen noch nicht geklärt.