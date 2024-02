Am Niederrhein. In der Handball-Verbandsliga treffen die Moerser Rivalen am Sonntag aufeinander. Die HSG legt für die neue Saison personell nach.

Ausgelassene Jubeltänze oder eine ganz miese Stimmung liegen bekanntlich dicht beieinander. Ein Lokalderby ist halt immer etwas Besonderes – stimmungsvoll, emotional und mit vielen weiteren Facetten behaftet. Das ist auch nicht anders, wenn der gastgebende Handball-Verbandsligist TV Kapellen am Sonntag um 11.30 Uhr seinen alten Rivalen die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen im Henri-Guidet-Zentrum begrüßt.