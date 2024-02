Moers. Die Vorbereitungen auf die große Ehrung im Enni-Sportpark laufen derzeit auf Hochtouren. Es gibt für den 8. März auch noch Karten.

Die Vorbereitung für die Moerser Sport-Gala, die in gut zwei Wochen am Freitag, 8. März, im Enni-Sportpark stattfindet, laufen auf Hochtouren. Um 18.15 Uhr ist Einlass, ab 19 Uhr geht das Programm auf der Bühne dann los. Noch bis zum kommenden Sonntag, 24 Uhr, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, über die Homepage des Stadtsportverbandes Moers (SSV) unter https://www.ssv-moers.org/sportgala2024/ abstimmen. Vor knapp zwei Wochen hatten die Redaktionen die Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften, die für die kommende Wahl nominiert sind, vorgestellt.

FC Moers, GRMSV und Falken Rheinkamp nominiert

Hier noch einmal zu Ihrer Auffrischung: Neben den U17-Florett-Fechtern des FC Moers steht die Vierer-Kunstradformation des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins Moers, die als Titelverteidiger ins Rennen gehen, sowie das Tischtennis-Team der Falken Rheinkamp bei den Mannschaften zur Auswahl.

Simon Polotzek war im Mai 2023 im Enni-Sportpark bei den Deutschen Meisterschaften der U19-Fechter mit dabei. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

Bei den Herren kämpfen Fechter Simon Polotzek, Voltigierer Bela Lehnen, der auch schon im Jahr 2022 nominiert war, sowie Leichtathlet Felix Klöckner vom Moerser TV um den Titel. Erneut nominiert ist bei den Sportlerinnen auch Schwimmerin Eelkje Burghardt von der SG Niederrhein. Sie hat in Leichtathletin Emma Weil vom Moerser TV sowie Kunstradsportlerin Aulona Nuhaj vom Grafschafter Rad- und Motorsportverin Moers ihre Konkurrentinnen.

Es gibt noch Karten für die Sport-Gala

Zudem weist der ausrichtende SSV darauf hin, dass es noch Karten gibt. Allerdings sollten sich Interessierte beeilen, da die Kartennachfrage noch einmal angezogen hat. Tickets können über den SSV-Ticketshop unter https://ssv-moers.vereinsticket.de/vt-sportgala2024/ erworben werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, Bestellungen bei Wolfgang Jades unter 0163/2887796 vorzunehmen oder über die E-Mail-Adresse des SSV unter event@ssv-moers.org. Der Preis beträgt 25,75 Euro. Sollte die Abendkasse noch öffnen, würde die Karte 27,75 Euro kosten.

Für alle, die bereits Karten bestellt haben, können diese am Mittwoch, 28. Februar, ab 18 Uhr, in der Geschäftsstelle des Moerser Stadtsportverbandes in Moers an der Asberger Straße 195 abholen.