Am Niederrhein. In der Handball-Landesliga will sich der SV Neukirchen rehabilitieren. TuS Lintfort erwartet am Samstag die TSG Kirchhellen.

Im Lager des Handball-Landesligisten SV Neukirchen ist nach der jüngsten Pleite in Grefrath die Stimmung nicht gerade so gut. Die Mannschaft blieb hinter den Erwartungen zurück und wurde dafür mit einer Niederlage abgestraft. „Wir sind alle noch geknickt, und ich fordere das Team nun zur Wiedergutmachung auf“, so sind die deutlichen Worte von SVN-Trainer Hermann Casper im Hinblick auf das anstehende Heimspiel gegen die HG Kaarst/Büttgen am Samstag um 17.15 Uhr.