Xanten. Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga muss sich der TuS Xanten im Verfolgerduell dem RSV Praest in der Schlussphase beugen.

Das war ein ganz bitterer Abend für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten. Im Nachholspiel gab es gegen den RSV Praest eine 2:3 (0:1)-Niederlage, die dafür sorgt, dass die Domstädter in der Tabelle den erhofften großen Sprung auf Rang vier verpassten. Dabei sah es zwischendurch nach Platz aus, denn der TuS drehte in Unterzahl einen 0:1-Rückstand vor den 120 Zuschauern in eine 2:1-Führung um. Doch in der Schlussphase ging das Spiel doch noch verloren.

„Diesmal hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, die effektivere hat es. Denn Praest hat aus nicht einmal drei Chancen drei Tore erzielt“, erklärte TuS-Coach Johannes Bothen hörbar enttäuscht: „Ich kann aber meinen Spielern keine Vorwürfe machen. Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gezeigt. Auch in Unterzahl waren wir das bessere Team.“

TuS Xanten: Gelb/Rot gegen Lars Neinhuis

Zunächst hatten die Gastgeber eine Reihe guter Chancen. Doch es wollte einfach kein Treffer gelingen. So kam das 0:1 nach 27 Minuten durch Danny Jörg Stein wie aus dem Nichts. Und als dann in der 51. Minute Lars Neinhuis wegen seinem zweiten Foulspiel Gelb/Rot sah und des Feldes verwiesen wurde, schien alles schon frühzeitig auf einen Sieg der Gäste hinzudeuten.

Doch Xanten bewies Moral, kam zurück in Spiel. Innerhalb von drei Minuten sorgten Jan Pimingstorfer (62.) sowie Christopher Kimbakidila (65.) mit ihren Toren für die 2:1-Führung. Und Kimbakidila hatte sogar freistehend das 3:1 auf dem Fuß, doch sein Lupfer ging nicht ins Tor. „Das war viel Pech“, befand Bothen: „Und direkt im Gegenzug bekommen wir das 2:2. Am Ende sorgte ein Abstauber für eine unverdiente Niederlage.“ Beide Treffer für die Emmericher Gäste erzielte Mittelstürmer Marko Cvetkovikj (80. und 85.).