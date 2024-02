Kamp-Lintfort. Die Handballfrauen des TuS Lintfort sind zwar immer noch Tabellendritter der 2. Bundesliga. Die Leistungen zuletzt waren durchwachsen.

Der TuS Lintfort benötigt dringend eine Trendwende. Den Zweitliga-Handballerinnen fehlt schon seit einigen Wochen die Sicherheit, das Selbstbewusstsein und auch ein Stück weit der Glaube an die eigenen Stärken. Die jüngsten schwankenden Auftritte mit sehr durchwachsenen Leistungen wurden deshalb auch von der Konkurrenz abgestraft. Der Verein holte zuletzt nur magere 2:6 Punkte, muss aber weiterhin die Abstiegszone nicht fürchten. Doch das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein sollte so allmählich wieder liefern, um in die Erfolgsspur zurück zu kehren und die Stimmung zu heben. Die Mannschaft vom linken Niederrhein tritt am Samstag um 18 Uhr bei der abstiegsbedrohten SG Kirchhof an.