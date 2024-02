Kamp-Lintfort. Lintforter Regionalliga-Basketballer kommen mit zwei Heimspielen in Folge aus der Karnevalspause. Samstag gastieren RheinStars Köln II.

Drei Wochen Karnevalspause sind vorbei, am Samstag nimmt der Spielbetrieb in der 2. Basketball-Regionalliga wieder an Fahrt auf. Und für die BG Lintfort geht es direkt in die Vollen. Denn mit zwei Heimspielen in Folge besteht nicht nur die Chance, eine gute Basis für den Liga-Endspurt zu legen, sondern sich möglicherweise auch ein wenig aus dem Abstiegskampf zu befreien.

Bevor in der kommenden Woche die Südwest Baskets Wuppertal in Lintfort aufschlagen, sind am Samstag zunächst die RheinStars Köln 2 zu Gast. Und die Partie gegen die Domstädter ist für die BGL keine, die man leichtfertig abschenken möchte – auch wenn die Gäste als aktueller Tabellenvierter und damit als Favorit anreisen. Die Lintforter liegen aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz und müssen es in den kommenden Wochen irgendwie schaffen, den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld zu halten.

BG Lintfort ist auch auf der Suche nach Konstanz

Dabei helfen letztlich nur Erfolge. Gute Leistungen, wie man sie in vielen Phasen seit dem Rückrundenstart bereits gezeigt hat, bringen die BGL letztlich nicht weiter, wenn am Ende keine Punkte auf dem Konto landen. Das große Problem lautete zuletzt immer: Konstanz. Denn nie gelang es dem Team von Coach Marcel Buchmüller, das eigene Niveau über 40 Minuten aufrecht zu erhalten. Immer wieder ließ man sich für eigentlich nur wenige Minuten vom Gegner dominieren – in diesen mentalen Auszeiten wurden dann jedoch die Spiele verloren.

Coach Marcel Buchmüller setzt daher darauf, dass seine Mannschaft die Karnevalspause genutzt hat, um den eigenen Fokus zu schärfen. Helfen dürfte auch, dass sich personell wieder ein wenig Entspannung eingestellt hat. Kerem Kanbir dürfte seine Muskelverletzung im Oberschenkel nun überwunden haben und steht damit wieder als wichtige Alternative auf den Guard-Positionen zur Verfügung. Abzuwarten bleibt lediglich, ob Semih Sehovic seine Sprunggelenksverletzung rechtzeitig auskuriert bekommt.

BG Lintfort hat mit Köln noch eine Rechnung offen

Nichtsdestotrotz hat die BGL mit den Kölnern noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Erst in den letzten Spielsekunden konnten die Domstädter die Partie zu ihren Gunsten drehen und letztlich knapp mit zwei Punkten Differenz gewinnen. „Es wird schwierig, keine Frage. Aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Jetzt muss es uns endlich auch einmal gelingen, ein gutes Spiel über die Ziellinie zu bringen und zu punkten. Dafür brauchen wir auch die lautstarke Unterstützung der Fans – auch wenn uns klar ist, dass wir erst einmal etwas dafür tun müssen“, so Trainer Buchmüller vor der Partie gegen Köln.