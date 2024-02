Moers. Mit einem 3:1 beim Meckenheimer SV kann der MSC am Samstag in die 3. Liga im Volleyball aufsteigen. Dazu gibt es unser Matchball-Video.

Wirkliche Zweifel an einer überaus wichtigen Personalie bestanden wohl nicht. Und doch hob sie Klubchef Günter Krivec vor dem Aufstiegs-Countdown seines Moerser SC am Samstag (20 Uhr, Sporthalle Schulcampus) beim Tabellenzweiten Meckenheimer SV im Gespräch mit der Redaktion hervor: „Wir werden natürlich mit Hendrik Rieskamp als Trainer und Sportdirektor weitermachen. Hendrik ist ein sehr stabiler Faktor beim MSC in allen Bereichen“, betont MSC-Vereinsgründer Krivec. Der ehemalige Olympiateilnehmer von 1964 in Tokio im Dreisprung wünscht sich natürlich obendrein, dass die Volleyballer am Samstagabend den Aufstieg in die 3. Liga vorzeitig perfekt machen. Ein 3:1 beim direkten Verfolger in Meckenheim würde da schon reichen.