Am Niederrhein. In der Fußball-Kreisliga A bekommt es Tabellenführer ESV Hohenbudberg mit dem Tabellensechsten Concordia Rheinberg zu tun.

Im Kopf-an-Kopf-Renen um den Aufstieg aus der Fußball-Kreisliga A spielen an diesem Wochenende erstmals in diesem Jahr die beiden Kontrahenten ESV Hohenbudberg und Borussia Veen fast zeitgleich. Vorne liegt dabei aktuell Hohenbudberg mit einem Punkt, aber auch einem Spiel mehr. Um vorne zu bleiben, möchten ESV-Trainer Ralf Röös und seine Mannschaft am Sonntag ab 15 Uhr gegen Concordia Rheinberg gewinnen, was im Hinspiel nicht gelungen war.