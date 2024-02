Rheinberg. In der Fußball-Landesliga kann sich Aufsteiger SV Budberg mit einem Heimsieg über Ex-Oberligist weiter von der Abstiegszone absetzen.

Fußball-Landesligist SV Budberg hat am Sonntag ab 15.30 Uhr im ersten Liga-Heimspiel des Jahres den FSV Duisburg zu Gast. Aufsteiger Budberg liegt in der Tabelle deutlich vor dem Absteiger aus der Oberliga, hat das Hinspiel aber verloren. Nicht nur weil beide Mannschaften zum Jahresauftakt gewannen, sieht Budbergs Trainer Tim Wilke die Rollen im anstehenden Duell nicht so eindeutig verteilt.