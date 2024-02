In der Fußball-Bezirksliga will Trainer Dirk Warmann gegen Viktoria Goch eine schwarze Serie beenden: sechs Spiele, kein GSV-Sieg.

Der GSV Moers bestreitet in der Fußball-Bezirksliga das Topspiel gegen den Angstgegner. Als Tabellenzweiter sind die Moerser am Sonntag ab 15 Uhr zu Gast beim Dritten Viktoria Goch. Vor der Saison galten die beiden als die Topfavoriten. Gegen Goch ist GSV-Coach Dirk Warmann in bisher sechs Duellen aber noch sieglos.