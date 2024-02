Kamp-Lintfort. In der Fußball-Landesliga bekommt es der 1. FC Lintfort mit Sterkrade-Nord zu tun. Da hat ein Ex-Lintforter als Trainer übernommen.

Vor dem durchaus brisanten Duell am Sonntag (15 Uhr, Nordler-Park) bei der arg abstiegsbedrohten Sportvereinigung Sterkrade-Nord hatte Trainer Meik Bodden zumindest eine gute Nachricht für die Anhängerschar des 1. FC Lintfort parat. Kapitän und Abwehrchef Leslie Rume wird auch in der neuen Saison in Rot und Blau spielen. Weitere Zusagen werden folgen. „Wir sind mit sieben bis neun Spielern derzeit in sehr guten Gesprächen“, berichtet Coach Bodden.