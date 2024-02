Moers. Beim Fußball-Landesligisten ist der neue Sportliche Leiter vorzeitig einsatzbereit. Sonntag gibt‘s im Heimspiel gegen FC Kray ein Debüt

Nun geht beim Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg doch alles schneller als gedacht. Der neue Sportliche Leiter Sven Schützek, eigentlich erst ab dem Frühsommer in Amt und Würden, steigt bei den Moersern schon in der nächsten Woche offiziell ein. „Nach seinem Rücktritt als Trainer bei Sterkrade-Nord haben wir uns darauf nun verständigt“, betont Vereinschef Kay Bartkowiak im Gespräch mit der Redaktion: „Gemeinsam mit Trainer Ralf Gemmer und auch mit Sternekoch Sven Nöthel, der uns bei Sponsoren- und Marketingdingen helfen wird, haben wir nun ein schlagkräftiges Führungsquartett beisammen“, unterstreicht Bartkowiak vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Asberger Straße) gegen den Tabellenvierten FC Kray.