Im April startet beliebte Enni-Laufserie in Moers vorzeitig. Auch Sonsbeck, Neukirchen-Vluyn und Xanten sind dabei. Anmeldung läuft.

Ein neuer Termin und zwei neue Strecken – die Enni-Laufserie startet beim traditionellen Moerser Schlossparklauf im April gleich mit mehreren Neuheiten in ihre neunte Auflage. Bis zum Spätsommer werden dabei wieder vier niederrheinische Städte zum Mekka des Laufsports. Für Hobbyläufer und ambitionierte Wettkampfsportler hat der Moerser Energieversorger Enni (Energie & Umwelt Niederrhein) dabei in Moers, Neukirchen-Vluyn, Sonsbeck und Xanten erneut vier traditionelle Einzelläufe zu einer Laufserie gebündelt.

Enni-Laufserie: Kinder bekommen erneut ihre eigene Wertung

Nach der Premiere im Vorjahr können auch wieder Kinder dabei sein, die mit eigener Wertung an allen vier Veranstaltungen an den Start gehen. Auf alle Läuferinnen und Läufer warten zwei neue Strecken und nach vielen Jahren auch ein neuer Termin beim Schlossparklauf in Moers. Hier wird wegen der in Moers erstmals stattfindenden Baumesse der erste Startschuss bereits am 20. April und somit eine Woche früher als gewohnt erfolgen. Dann dürften erneut auch mindestens 500 Serienläufer auf der Sportanlage des Moerser Turnvereins am Solimare in die Saison starten.

Beim Schlossparklauf des Moerser TV wird auch wieder der Nachwuchs auf die Strecke gehen. © Moers | Rainer Hoheisel

Die suchen in drei weiteren Wertungsläufen bis zum Finale in Xanten ihre Sieger, die im Schatten des Doms ausgezeichnet werden und wie alle Teilnehmer ihre Urkunden erhalten. Zum Start der Anmeldung für das größte Breitensportereignis der Region kamen die Organisatoren zusammen: Frank Reese vom Moerser TV, Dieter Neugebauer und Bernd Darda vom Ausdauersportverein Neukirchen-Vluyn, Rene Niersmann vom SV Sonsbeck und Adelheid Gehrmann vom TuS Xanten, die sich mit Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer an der Skulptur „Der Bergmann“ auf dem Niederberg-Gelände in Neukirchen-Vluyn zum Auftaktfoto zusammen.

Donkenlauf: Neuer Rundkurs mit Niederberg-Gelände

Dort wird bei der 22. Auflage des Donkenlaufs im Juni die dritte Serienetappe auf einem neuen Rundkurs vorbeiführen. „Auch ein Team unserer Betriebssportgruppe wird dann dabei sein“, verriet Stefan Krämer, dass ein Start für viele seiner Kollegen hier im Sinne des olympischen Gedankens gesetzt ist. „Viele wollen dabei sein, da die vielen Hobbyläufer und die gute Stimmung an den Strecken dieses Event zu etwas ganz Besonderem machen.“

Das war Mitte Juni 2023 der Start über fünf Kilometer beim Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn. © FUNKE Foto Services | Karl Banski

So freuen sich die Partner auf den Start in das neue Wettkampfjahr. Damit dabei alles passt, haben sie erneut viele ehrenamtliche Helfer motiviert, ohne die trotz zahlreicher Sponsoren solch große Events nicht durchführbar wären. Denn auch 2024 werden wieder mehr als 5000 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche die Laufschuhe schnüren und mit tausenden Freunden, Verwandten und Vereinskollegen jede einzelne Veranstaltung zu einem Volksfest machen. Bereits seit Monaten arbeiten die Vereine im Hintergrund an der Organisation der Läufe.

Streckenführung beim Schlossparklauf in Moers verändert

Bis zuletzt hat das Donkenlaufteam in Neukirchen-Vluyn dabei an einem neuen Rundkurs getüftelt, auf dem die Läufer nun auch über das Niederberggelände sprinten und zur Halbzeit des 10-Kilometer Hauptlaufes die Sportanlage am Freizeitzentrum durchlaufen müssen. Durch die Umbauarbeiten im Freizeitpark wird auch die Streckenführung des Schlossparklaufs in Moers anders als im Vorjahr sein, der zudem an einem neuen Termin stattfindet. Für Frank Reese vom Orgateam des Moerser TV kein Problem. Er ist überzeugt, dass dies den ambitionierten Läufern vom Niederrhein entgegenkommen wird. Reese: „Am letzten Aprilwochenende sind viele Läufer gern auch bei parallel stattfindenden Marathons und dem beliebten Hermannslauf im Teutoburger Wald unterwegs.“ Der Schlossparklauf dient dann als Warmmachrunde.

Beim Donkenlauf in Neukirchen-Vluyn war es vor einem Jahr ziemlich warm. © FUNKE Foto Services | Karl Banski

Das Serienkonzept bleibt unverändert. Bei vier Starts wird es weiterhin ein Streichergebnis geben, die drei besten Laufzeiten werden addiert. Gleichstand zählt die Platzierung beim Citylauf in Xanten. Dieser ist in der Abenddämmerung bei meist spätsommerlichen Temperaturen stets ein besonderes Erlebnis für Läufer und Zuschauer. So wird Freitag, der 13. September, ganz sicher für alle Teilnehmer in Xanten ein Glückstag.

Anmeldung zur Enni-Laufserie nur bis zum 16. April

Erneut sind viele Partner, wie die Experten der Bunert-Laufläden, dabei. Die geben den Aktiven schon jetzt Tipps und Trainingspläne und sorgen dafür, dass die ersten 500 angemeldeten Läuferinnen und Läufer entweder vor dem ersten Startschuss in Moers oder beim Enni-Brunnenlauf in Sonsbeck ihren Starterbeutel samt Laufserienshirt erhalten.

Auch der Sonsbecker Brunnenlauf ist bei den Läuferinnen und Läufern beliebt. © Jasmin Ohneszeit | Jasmin Ohneszeit

Übrigens: Alle Sportlerinnen und Sportler können 2024 auch wieder nur an einzelnen Läufen teilnehmen. Während sie sich dazu jeweils noch vor Ort anmelden können, ist eine Anmeldung zur Enni-Laufserie nur bis zum 16. April und nur online unter www.enni-laufserie.de möglich. Nachmelder kann es aus organisatorischen Gründen erneut nicht geben.

Enni-Laufserie: Startgeld zwischen 20 und 45 Euro

Wer bei der 9. Enni-Laufserie dabei sein will, muss sich bis zum 16. April online anmelden. Für 45 Euro Startgeld sind Teilnehmer dann wahlweise bei allen vier Zehn-Kilometer- oder bei allen vier Fünf-Kilometer-Läufen gesetzt und müssen sich nicht mehr einzeln für jedes Event anmelden. Für die wieder angebotene Kids-Serie (für alle Teilnehmer der Jahrgänge 2011 bis 2014) beträgt das Startgeld 20 Euro. Für die an der Fünf-Kilometer-Serie teilnehmenden Youngster der Jahrgänge 2008 und 2009 beträgt das Startgeld 30 Euro.

Die ersten 500 Anmelder zur Enni-Laufserie erhalten in einem Starterbeutel ein exklusives Laufserien-Shirt. Für die schnellsten Teilnehmer der Serienwertungen gibt es Einkaufsgutscheine für die Bunert-Laufläden in Moers oder Duisburg.

Enni-Laufserie: Termine und Anmeldung

Das sind die Termine der Enni-Laufserie: 20. April: Schlossparklauf Moers, 8. Mai: Brunnenlauf Sonsbeck, 15. Juni: Donkenlauf Neukirchen-Vluyn, 13. September: Citylauf Xanten.

Alle Infos und auch die Anmeldung gehen übers Internet: www.enni-laufserie.de.