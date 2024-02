Moers. Eishockey-Landesliga: Black Tigers auch ohne den im Krankenhaus liegenden Trainer Rene Lang mit größtem Erfolg der Klubhistorie.

Der Superlativ Sensation und die Eishockey-Landesliga passten am Freitagabend tatsächlich perfekt zusammen. Der GSC Moers schaffte genau eine solche Sensation und siegte bei der favorisierten Grefrather EG im dritten Play-off-Halbfinale mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Die Saisonrekordkulisse von fast 2000 Zuschauern in der Halle des Eissportzentrums gab dem entscheidenden Spiel um den Finaleinzug einen stimmungsvollen Rahmen. „Wir sind alle wirklich noch geflasht“, erklärte MSC-Chef Heinz-Josef Böhme nach dem Coup am Samstagmorgen, „die Jungs haben alles ausgepackt und sich das Finale verdient.“ Es ist der größte Erfolg in der jüngeren Vereinsgeschichte der Black Tigers.

Black Tigers: Finalserie startet Samstag in Bergkamen

Hier wartet im Best-of-3-Modus nun der ESV Grizzlys Bergkamen, das sich gegen die Dinslaken Kobras in zwei Spielen mit 7:3 und 10:5 durchgesetzt hat. Die Moerser müssen am kommenden Samstag, 2. März, um 17.30 Uhr zunächst in der Eissporthalle Bergkamen antreten. Das zweite Finale wird am Sonntag, 10. März, um 18 Uhr an der Filder Straße ausgetragen. Sollte es nach diesen beiden Partien pari stehen, wird es am 16. März um 17.30 Uhr beim Vorrundenersten im dritten Aufeinandertreffen zur Entscheidung kommen. Der Sieger wäre übrigens in die Regionalliga NRW aufgestiegen.

Verteidiger Pascal Fischer (rechts) und der GSC Moers setzten sich bei der Grefrather EG am Freitagabend eindrucksvoll durch. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

Die Black Tigers hatten bekanntlich ein 1:5 aus dem Heimspiel gegen die Eishockey-Phoenixe wegstecken müssen, aber im ersten Match in Grefrath in der Verlängerung gewonnen. Die Erinnerungen an diesen hektischen Abend waren noch frisch. Es gab Bierbecherwürde seitens einiger Grefrather Zuschauer gegen Moerser Spieler und auch Handgreiflichkeiten gegenüber einem GSC-Funktionär. „Wir hatten deshalb Beschwerde eingelegt. Diesmal ging es gesitteter zu. Vermutlich hat Grefrath auch den Sicherheitsdienst ausgetauscht“, mutmaßte MSC-Boss Böhme.

GSC Moers legt Blitzstart durch Theuerkauf und Cremer hin

Die Mannschaft ließ sich von der stimmungsvollen Kulisse in der fast vollen Eissporthalle nicht beeindrucken und kam mit der Drucksituation deutlich besser klar als die Gastgeber. Grefrath, immerhin mit einigen Krefelder U20-Junioren eigentlich sehr laufstark unterwegs, wirkte etwas gehemmt. Erst recht nach einem Blitzstart des GSC. Rechtsaußen Jan Theuerkauf brachte die Gäste nach zweieinhalb Minuten in Führung, Rechtsverteidiger Niklas Cremer erhöhte in der siebten Spielminute auf 2:0. Dazwischen lag der vermeintliche Ausgleich für die GEG. Doch die Referees gaben das 1:1 zum Unmut der Fans nicht, weil der Puck vor dem Treffer von einem Grefrather regelwidrig mit der Hand geführt worden sein soll. „Da hatten wir ein wenig Massel“, gab Heinz-Josef Böhme hinterher zu.

Zweikamp um den Puck: Maximilian van Hees (links) vom Moerser SC gegen den Grefrather Michal Cychowski. © FUNKE Foto Services | Oleksandr Voskresenskyi

Das Grefrather Anschlusstor durch Marlon Alves de Lima (24.) weckte das Publikum wieder auf. Doch die Moerser stellten hundert Sekunden vor der zweiten Sirene durch Center Marc Schaub auf 3:1. „Insgesamt war die Mannschaft noch besser, härter, konsequenter als im ersten Spiel“, lobte der GSC-Vorsitzende Böhme. 75 Sekunden vor dem Spielende besorgte Linksaußen Sven Renner mit einem Schuss ins leere Tor das 4:1, als Grefrath den Keeper gegen einen sechsten Feldspieler getauscht und alles auf eine Karte gesetzt hatte.

GSC Moers: Cheftrainer Rene Lang verfolgt Play-off-Sieg vom Krankenbett

Cheftrainer Rene Lang verfolgte das Geschehen vom Krankenbett aus und wurde in Grefrath von U17-Coach Tom Kesemeyer an der Bande vertreten. Der Slowake Lang musste sich einer lange geplanten Schulteroperation unterziehen und wird erst am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen. Ob er am Samstagabend in Bergkamen dann gleich wieder an der Bande stehen kann, ist natürlich noch unsicher.