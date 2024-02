Meckenheim. Mit Aufstieg in die 3. Liga geht es beim Moerser SC auch ums Personal. Schattenberg und Illmer bleiben an Bord. Dazu gibt es ein Video.

Die monatelange Arbeit einer fast abgeschlossenen Saison entludt sich am Samstagabend in der gut gefüllten Sporthalle des Meckenheimer Schulcampus emotional in Jubelschreien aus der tiefsten Magengrube. Der Moerser SC, der sich vor fast genau zwei Jahren tränenreich beim TuS Mondorf aus der 2. Volleyball-Bundesliga mit einer verspielten Meisterschaft und dem schwer am Knie verletzten Felix Orthmann (mittlerweile beim FC Schüttorf 09) verabschiedet hatte, feiert wieder. Das Team von Trainer Hendrik Rieskamp setzte sich beim Tabellenzweiten Meckenheimer SV verdient mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:24) durch und löste zwei Spieltage vor Saisonende das Aufstiegsticket in Richtung 3. Liga.