Moers. Am Samstag startet Finalserie der Eishockey-Landesliga in Bergkamen. Black Tigers wollen sich verstärken und suchen auch Sponsoren.

Ein Aufstieg im deutschen Eishockey ist, fast schon ligenunabhängig, immer auch mit der Kardinalfrage verbunden, ob ein Verein auch die nächsthöhere sportliche Stufe stemmen kann. Personell, infrastrukturell und vor allem auch finanziell. Genau vor dieser Frage könnte der GSC Moers in Kürze stehen. Die Black Tigers haben durch den 4:1-Coup vom Freitagabend vor fast 2000 Zuschauern bei der Grefrather EG das Play-off-Finale erreicht (wir berichteten). Am kommenden Samstag geht es um 17.30 Uhr für das Team um Kapitän Philip Grühn beim Vorrundensieger ESV Grizzlies Bergkamen ins erste von drei möglichen Spielen. Der Sieger hätte das Aufstiegsrecht für die Regionalliga West in der Hand.