Kamp-Lintfort. Ersatzgeschwächtes Team von Trainer Marcel Buchmüller muss in der Basketball-Regionalliga eine weitere Heimniederlage hinnehmen.

Die Enttäuschung saß tief nach dem Spielende am Samstagabend in der Glückaufhalle. „Wir brauchen über das Sportliche heute gar nicht zu reden. Ich bleibe dabei: Das Team hat so viel Talent und Potenzial, wir stehen uns aber immer wieder selbst im Weg“, sagte Coach Marcel Buchmüller wenige Momente, nachdem die von ihm trainierten Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort den RheinStars Köln II mit 78:91 (37:45) verloren hatten.

Denn wieder einmal waren es nur zwei kurze Phasen, die den Hausherren die Möglichkeit auf den fünften Saisonsieg kosteten. Der inzwischen berühmt-berüchtigte Start in die zweite Halbzeit sowie eine weitere Sequenz von nur drei Kölner Angriffen hatten letztlich den Ausschlag dafür gegeben, dass für die Lintforter an diesem Basketball-Abend abermals nichts zu holen sein sollte. Die übrige Zeit lieferten die Hausherren den Domstädtern eigentlich eine Partie auf Augenhöhe – und kämpften trotz großer Personalnot auch leidenschaftlich.

BG Lintfort am Samstag zu Hause gegen Wuppertal

„Aber am Ende ist die Personalsituation in solchen Momenten dann auch ausschlaggebend. Wir hatten kaum Alternativen, entsprechend weniger Verschnaufpausen. Leider konnte Jochen Durdel ab der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt auch nicht mehr mitwirken, und dann stehst du mit einer kurzen Rotation auch irgendwann auf verlorenem Posten“, so Buchmüller.

Am kommenden Samstag empfängt die BGL in einem weiteren Heimspiel die Südwest Baskets Wuppertal – in der Hoffnung, dann wieder mit vollerer Bank antreten zu können.