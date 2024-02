Moers. Fußball-Landesliga: Coach Ralf Gemmer hatte seine Elf auf neun Positionen umgestellt. Das fruchtete gegen einen dürften FC Kray.

Nach dem 1:2 im Kreis-Derby beim 1. FC Lintfort war beim Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg plötzlich alles anders. Nur Torhüter Martin Hauffe und Innenverteidiger Nico Kuipers hatten ihre Positionen in der Startelf behalten. Den Rest hatte Trainer Ralf Gemmer neu sortiert. Und das fruchtete im Heimspiel gegen einen arg geschwächten und in allen Belangen biederen FC Kray. Schon zur Halbzeit war beim 3:0 (3:0) die Messe gesungen. Folge: Die Moerser machten in der Fußball-Landesliga drei Zähler auf den Tabellenzweiten Niederwenigern gut, liegen aber immer noch stattliche acht Punkte auf den möglichen Relegationsplatz zurück.