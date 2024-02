Am Niederrhein. In der Fußball-Kreisliga tut sich der ESV gegen Concordia Rheinberg schwer. Die Veener drehen ein 0:2 gegen den TV Asberg.

Der Zweikampf um den Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga bleibt in der A-Liga weiter spannend. Sowohl der ESV Hohenbudberg als auch Borussia Veen gaben sich gestern keine Blöße. Der ESV setzte sich gegen Concordia Rheinberg mit 3:1 (1:0) durch und bleibt damit Spitzenreiter. Allerdings liegen die Veener nach ihrem 5:2 (2:2)-Erfolg gegen den TV Asberg mit einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger in Lauerstellung.