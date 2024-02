Am Niederrhein. Die Futsaler des OSC Rheinhausen sind erneut nicht angetreten und stehen damit als Absteiger aus der Niederrheinliga fest.

Erneut waren die Regionalliga-Futsaler der FC Niederrhein Soccer spielfrei. In der Niederrhein- und Landesliga wurde dagegen fleißig um Punkte gespielt. Für Niederrheinligist OSC Rheinhausen ist die Zeit in dieser Liga aber endgültig abgelaufen. Nachdem der OSC bei Fortuna Düsseldorf II zum dritten Mal in dieser Saison nicht angetreten ist, steigt er nun in die Landesliga ab. Die letzten Spiele der Rheinhauser werden alle 0:5 gewertet.

FC Mattheck kassiert eine 1:11-Niederlage in Essen

Und der FC Mattheck Moers kann sich nach der überraschend hohen 1:11 (0:7)-Niederlage beim GTSV Essen wohl endgültig vom Aufstieg in die Regionalliga verabschieden. Bei zwei Spielen mehr hat der FC schon jetzt acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter GSV Düsseldorf und ist nur noch Fünfter. In Essen war das Team chancenlos. Erst beim Stand von 0:10 gelang Michael Englert der Ehrentreffer (39.). Unrühmlicher Höhepunkt war Gelb/Rot gegen die Moerser Dilgash Farman Issef Issef (17.) und Hakan Karabulut (20.) wegen Beleidigungen gegen die Schiedsrichter.

International Moers setzt sich gegen FC Taxi Duisburg durch

Dagegen bleibt Landesligist International Moers in der Erfolgsspur, siegte mit 4:2 (1:0) beim FC Taxi Duisburg und bleibt mit nur einem Punkt Rückstand Tabellenführer FF Mönchengladbach II auf den Fersen. Beide Teams haben noch fünf Partien auszutragen. Gegen die Duisburger sorgte Naim Aziz Hajjaoui für die 1:0-Pausenführung (16.). Amar Pilavdzic gelangt das 2:1 (26.) und 3:2 (35.). Mit seinem zweiten Tor machte Naim Aziz Hajjaoui zum 4:2 in der Schlussminute alles klar.