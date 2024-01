Auch Lena Heimes wechselt vom TuS Lintfort zum Bergischen HC

Kamp-Lintfort Frauenhandball-Zweitligist verliert nach Prudence Kinlend auch die zweitbeste Feldtorschützin der gesamten Liga an den Drittligisten

Beim TuS Lintfort läuft es aktuell gut. Und wenn es, wie zuletzt gegen Harrislee nicht gerade schön läuft, dann zumindest erfolgreich. Die Zweitliga-Handballerinen haben sich mittlerweile bis auf Tabellenplatz drei hochgearbeitet, gehören erneut zu den positiven Überraschungen der 2. Bundesliga. Und doch macht sich derzeit eine gewisse Portion Wehmut breit. Der TuS Lintfort verliert nach Top-Spielerin Prudence Kinlend wie bereits berichtet nun auch noch mit Lena Heimes eine zweite Leistungsträgerin nach der laufenden Saison an den ambitionierten Drittligisten Bergischer HC.

So konnte auch der TuS-Publikumsliebling Lena Heimes nicht dem Lockruf des aufstrebenden Drittligisten widerstehen, dessen Nahziel die 1. Bundesliga ist. „Lena ist natürlich ein herber Verlust. So eine Spielerin wünscht sich jede Trainerin“, betont TuS-Chefin Bettina Grenz-Klein. „Mit ihrem Tempo, ihrer Abwehrstärke und ihrer Trainingsbeteiligung ist sie etwas Besonderes.“

Lena Heimes kommt vom TV Aldekerk zum TuS Lintfort

Torjägerin Lena Heimes hat sich vom BHC-Projekt mit dem klaren Blick Richtung 1. Liga überzeugen lassen. „Ich denke, sie wird sich auch dort durchsetzen“ schätzt Bettina Grenz-Klein ihre Situation ein. Linksaußen Lena Heimes war vor drei Jahren vom TV Aldekerk gekommen und hat eine steile Entwicklung genommen. Bei den Torschützinnen aus dem Feld heraus belegt sie in der gesamten 2. Bundesliga einen starken zweiten Platz. Sie kann auf beiden Außenpositionen eingesetzt werden.

„Meine Aufgabe wird es nun sein, die nächste Lena Heimes zu finden. Da sind wir derzeit in der Findungsphase und sichten mögliche Zugänge“, blickt Bettina Grenz-Klein in die Zukunft. Fraglich ist, ob die Personaldiskussionen nun für Verunsicherungen sorgt oder die Mannschaft sich weiterhin unbeeindruckt präsentiert, fokussiert bleibt und auf das Wesentliche konzentriert. Denn der Ligabetrieb läuft unvermittelt weiter, der nächste Gegner wartet bereits. Der TuS Lintfort tritt nun am Samstag, 19.30 Uhr, zum schweren Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 an.

In der Meisterschaft geht es für den TuS nun zum 1. FSV Mainz 05

Die Gastgeberinnen sind ein gefährlicher Gegner. Insbesondere die flexiblen Deckungsausrichtungen sollen die Kontrahenten immer wieder vor neue Aufgaben stellen und möglichst irritieren – ob kompakt in einer 6:0-Variante oder mit Sonderaufgaben bei der verschobenen 5:1-Formation.

„Wir benötigen, um erfolgreich aufzutreten, vor allem ganz viel Tempo, aber auch klare Strukturen, eine hohe Passqualität und eine insgesamt akzeptable Trefferquote“, sagt Bettina Grenz-Klein. Schon im Hinspiel ging es heiß her: Lintfort siegte letztendlich verdient mit 28:27.

PERSONELLES

Der TuS Lintfort muss einzig auf Jule Samplonius verzichten: Die durchsetzungsstarke Rückraumspielerin fehlt wie schon beim letzten Auswärtsspiel in Berlin nun auch in Mainz aus beruflichen Gründen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region