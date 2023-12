Aufsteiger SV Budberg setzt das nächste Ausrufezeichen

In der Fußball-Landesliga hat sich Aufsteiger SV Budberg mit dem Erfolg bei Steele 03/09 Vorsprung auf die Abstiegsplätze erarbeitet.

Der SV Budberg hat zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Landesliga nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Budberger gewannen auswärts bei der Spielvereinigung Steele 03/09 in Essen mit 3:1 (1:0) und schließen die erste Halbserie so mit starken 24 Punkten ab. Trainer Tim Wilke war nach dem Spiel entsprechend angetan von seinen Schützlingen.

Bitterkalter Freitagabend für die Budberger Fußballer

„Das war ein richtig, richtig wichtiger Auswärtssieg“, konstatierte Tim Wilke nach dem Erfolg gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, den der SVB nun auf fünf Punkte distanziert hat. Noch bis zum Freitagmorgen war nicht klar, ob das Spiel stattfinden kann, war der Kunstrasenplatz unter der Woche noch teils vereist und teils zugeschneit. Gespielt wurde schließlich, wobei SVB-Coach Wilke zugab: „Es war bitterkalt.“

Zunächst hatten die Gäste aber Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. „Wir waren in den ersten zwanzig Minuten ein bisschen unsortiert und haben nach der richtigen Positionierung gesucht, um den Gegner zu verteidigen“, gibt Wilke zu, dass Steele am Anfang „ordentlich Druck gemacht“ hat, wenngleich eine klare Torchance ausblieb. „Und wir gehen mit der ersten Nicht-Chance in Führung“, räumt Wilke weiterhin ein, dass die 1:0-Führung „echt glücklich“ war.

Steeler Eigentor bringt den SV Budberg früh in Führung

Bereits in der achten Minute flankte Emir Demiri von der rechten Seite und am kurzen Pfosten bugsierte Fabian Handke den Ball bei seinem Klärungsversuch zum späteren Pausenstand ins eigene Tor. „Im Mittelfeld haben wir uns irgendwann so langsam gefunden, hatten in der ersten Halbzeit aber zu viele Ballverluste“, so der Budberger Trainer und weiter: „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel total im Griff, ohne überragend in der Offensive zu spielen.“

In der 68. Minute stellte der Wegbereiter des ersten Tores, Emir Demiri, dann die Weichen eindeutig auf Sieg. Nach einer Flanke von Mike Terfloth konnte Steeles Torwart Max Nawrath den Ball per Faust nicht klären, und Demiri köpfte aus kurzer Distanz ein. Die endgültige Entscheidung besorgte Torjäger Moritz Paul, geschickt von Simon Kömpel, mit seinem 19. Saisontor (87.). Den Ehrentreffer der Gastgeber erzielte Juan Camilo Perez Vasquez in der Schlussminute per Distanzschuss.

Budbergs Trainer Tim Wilke: „Das ware eine reife, erwachsene Leistung“

„Das war ein Arbeitssieg“, fasste Wilke zusammen. „Es war heute mal total zu spüren, wie erwachsen wir geworden sind“, fand er und betonte noch einmal: „Das war eine sehr reife und speziell in der zweiten Halbzeit sehr erwachsene Leistung.“ So war der Trainer schließlich sowohl mit dem Tagesergebnis, als auch der ersten Saisonhälfte hochzufrieden: „Ich bin total stolz, dass die Jungs das heute so umgesetzt haben. Und 24 Punkte nach der Hinrunde sind ein sehr gutes Ergebnis für uns.“

SV Budberg: Anders - Weyhofen (33. Twardzik), Pinske, Severith, Kömpel - Eckhardt (84. Morawa), Vana, Terfloth - Nowak (63. Mordt), Paul, Demiri (70. Franke). (rk)

