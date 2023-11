Beim TV Kapellen übernehmen Pruschinski und Dopatka

Moers Handball-Verbandsligist TV Kapellen wird auf der Suche nach einem neuen Trainer in den eigenen Reihen fündig. Dirk Pruschinski macht‘s.

Handball-Verbandsligist TV Kapellen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer in den eigenen Reihen fündig geworden. Der Verein hatte sich nach rund sieben Jahren vom erfahrenen Spielertrainer und ehemaligen Drittliga-Spieler Christian Ginters Mitte der vergangenen Woche nach nur zwei Siegen und sieben Niederlagen in den neun absolvierten Meisterschaftspartien getrennt. Nun rückt das bisherige Trainerduo der 2. Mannschaft des TV Kapellen in die „Erste“ auf. Dirk Pruschinski wird Trainer, ihm zur Seite steht Sebastian Dopatka als Co-Trainer.

„Der TV Kapellen stellt die Weichen für die Saison 2024/25“, teilt der Verein mit und spricht gleichzeitig von einer „Wunschlösung“. Die Kapellener Reserve hat unter Pruschinski/Dopatka in der bisherigen Bezirksliga-Saison bei sieben ausgetragenen Partien allerdings ebenfalls erst zwei Siege bei fünf Niederlagen geholt.

Interimscoach Martin Gräfen macht bis zum Saisonende weiter

Das Verbandsligateam konnte dagegen bereits seinen dritten Saisonsieg feiern. Unter Interimscoach und TVK-Vorstandsmitglied Martin Gräfen gab es zuletzt einen 28:21-Erfolg gegen den TV Oppum II. Gräfen wird die Mannschaft, wie angekündigt, bis zum Saisonende betreuen und trainieren. Danach möchte der erfahrene 61-Jährige wieder seinen sportlichen Ruhestand in Funktionärstätigkeiten beim TV Kapellen genießen, Pruschinski/Dopatka übernehmen zur nächsten Spielzeit.

„Das wird für uns eine echte Herausforderung“ Dirk Pruschinski, neuer TVK-Trainer

Auch wenn es für den TV Kapellen in der laufenden Saison alles andere als rosig aussieht, stand bereits vor dem Saisonstart fest, dass die Mannschaft – wie alle anderen Verbandsligamannschaften auch – nicht absteigen kann. Für diesen Luxus sorgte der im Sommer beschlossene Zusammenschluss der Handballverbände Niederrhein und Mittelrhein zum Handballverband Nordrhein und der damit einhergehenden Abschaffung der Landesligen.

„Planungssicherheit und Kontinuität“ für die Saison 2024/2025

„Der Vorstand des TVK hat mit dieser zeitnahen und wohlüberlegten Personalentscheidung zur Trainerbesetzung für die ersten Männer in der kommenden Saison 2024/2025 ein wichtiges Signal gesetzt. Damit besteht nunmehr Planungssicherheit und Kontinuität für die perspektivische Entwicklung“, teilt der Vorstand vom TV Kapellen mit. Sportliche Kompetenzen des Trainer-Duos, TVK-Wurzeln, die daraus resultierende Identifikation mit dem Verein, das hohe interne Engagement, die Weiterentwicklung sowie Integration junger Spieler in die 2. Mannschaft und dem damit verbundenen Übergang in die „Erste“ hätten zu dieser einvernehmlichen Entscheidung der TVK-Verantwortlichen geführt, teilt der Verein mit.

„Das wird für uns eine echte Herausforderung“, sagt Dirk Pruschinski „Aber Sebastian und ich freuen uns darauf.“ Er sieht natürlich auch den Vorteil, dass es in der Verbandsliga keinen Absteiger geben wird. Doch in der Saison 2024/2025 sind er und Dopatka so richtig gefordert. Seit drei Jahren haben die beiden die TVK-Reserve unter ihre Fittiche und sind dort als Duo zusammengewachsen. „Deshalb wollte ich auch unbedingt mit Sebastian weitermachen, so der 39-jährige neue Trainer. Durch den personellen Aderlass in der „Zweiten“ habe es zuletzt eine Findungsphase gegeben - und nun würde es besser laufen. Nun möchte Pruschinski einen vernünftigen Abschluss mit der Reserve.

Bei der „Ersten“ sei die Eingewöhnungsphase relativ kurz. Alle würden eben alle kennen.

