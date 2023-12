BG Lintfort will sich selbst und ihre Fans reich bescheren

Kamp-Lintfort Der Basketball-Zweitregionalligist erwartet im letzten Spiel des Jahres Tabellennachbar ETB SW Essen II und möchte gewinnen.

Die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort haben am Samstag, 20 Uhr, ihr letztes Heimspiel in der Glückauf-Halle an der Moerser Straße. Der direkte Tabellennachbar ETB SW Essen II wird dann zu Gast sein. Und die Mannschaft um BGL-Trainer Marcel Buchmüller möchte ihre Fans möglichst mit einem Sieg in die Weihnachts- und Winterpause schicken. Denn erst am 13. Januar 2024 geht es in der Meisterschaft mit dem letzten Hinrundenspiel bei der SG Sechtem weiter.

Mit drei Siege aus den vergangenen vier Spielen und dem 7. Tabellenplatz konnte die BGL die letztlich viel zu lange und vor allem triste November-Stimmung vergessen machen. Allerdings geht es in der unteren Tabellenhälfte nach wie vor äußerst eng zu. Hinter den Lintfortern lauern vier weitere Teams, die ebenfalls drei Siege aufzuweisen haben. Um den Druck aus dem Kessel zu nehmen, würde zum zweiten Advent ein Sieg gegen die Zweitvertretung des Erstregionalligisten ETB Essen helfen.

Tabellennachbar ETB SW Essen II mit Überraschungssieg

Allerdings reist mit Essen II ein durchaus ebenbürtiger Gegner an, der darüber hinaus am vergangenen Wochenende zu überraschen wusste. Mit einem etwas überraschenden 79:71-Heimsieg gegen die RheinStars Köln konnte die Essener Reserve das Rennen in der unteren Tabellenhälfte weiter eng gestalten. Und die Gäste können im Zweifel auch mit Unterstützung aus der ersten Mannschaft rechnen. Ob das am Samstag passiert, ist aber fraglich, weil die Essener Erstvertretung nahezu zeitgleich spielt. Doch auf diesen Umstand will sich in Kamp-Lintfort niemand verlassen.

Die BGL kann sich in der laufenden Spielzeit nicht so einfach in Sicherheit wiegen, was die jüngste Partie in Stürzelberg gezeigt hat. „Eine komplizierte Trainingswoche, ein mit dem Rücken zur Wand stehender Gegner und ein schwacher Start – schon musste sich die BGL strecken, um beim Schlusslicht einen am Ende knappen, aber verdienten Erfolg einzufahren“, heißt es vom Gastgeber. Deshalb soll diesmal die Vorbereitung besser passen.

Sengutta, Pelz, Malesevic, Schmak und Karakaya fehlen

„Die Motivation, vor den eigenen Fans zu gewinnen, ist natürlich immer da. Aber diesmal wollen wir uns unbedingt mit einem Sieg verabschieden. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht überdrehen“, feuert Coach Buchmüller an und warnt gleichzeitig seine Mannschaft. Personell hat der BGL-Trainer obendrein einige Lücken zu schließen. Der weiterhin verletzte Mark Sengutta fehlt dem Team. Dazu gesellen sich nun Nemanja Malesevic mit einem dicken Knie, Eric Pelz, der privat verreist ist, Routinier Michael Schmak, der weiterhin verletzt nicht mitmischen kann und Rückkehrer Cem Karakaya, der krank passen muss.

Dennoch ist die BGL quasi zum Siegen verdammt. Denn nicht nur die Essener Reserve konnte zuletzt gewinnen. Auch die SG Sechtem setzte sich mit 73:72 überraschend gegen Meckenheim durch. Dadurch bleiben die beiden Teams den Lintfortern mächtig auf den Fersen. So strebt das Team fünf Siege in den elf Hinrundenspielen an. „Das wäre ein Zwischenergebnis, mit dem wir sehr gut leben könnten. Zumal zum Start in die Rückrunde dann erst einmal wieder die Topteams auf uns warten. Das heißt nicht, dass wir diese Spiele schon im Vorhinein verloren geben, aber die Chance auf Erfolge ist aktuell einfach größer. Außerdem würde ein guter Jahresabschluss Rückenwind für die Weihnachtspause geben“, so Buchmüller. Für die BGL geht es also nicht nur ums gute Gefühl, sondern auch um wichtige Punkte.

