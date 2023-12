Auf dem Weg zum Titel: Felix Klöckner vom Moerser TV wird bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Stuttgart 2023 Deutscher Meister über 80 Meter Hürden. Foto: Kato Kambartel

Sportjahr 2023 Das war das Sportjahr 2023 am Niederrhein, Teil 2

Am Niederrhein 2023 hatte der Sport in Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Xanten viel zu bieten. Hier Teil 2 unseres Rückblicks.

Im Sportjahr 2023 war auch am Niederrhein eine Menge los. Es gab zahlreiche Erfolge für Sportlerinnen und Sportler aus Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg oder auch Xanten. Hier folgt Teil 2 unseres großen Jahresrückblicks.

JUNI

1. Juni: Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Schwimmer belegt Eelkje Burghardt von der SG Niederrhein zweimal Platz elf über 50 Meter Brust (34,82) und über 100 Meter Freistil (59,70). Damit blieb sie erstmals unter einer Minute. Über 50 Meter Freistil wurde sie Achte (27,32).

10. Juni: Beim 30. Alpener Stadtlauf der LG Alpen passt einfach alles. Die Zuschauer sorgen für eine großartige Stimmung.

12. Juni: Die beiden Tage des Jugendfußballs beim VfL Repelen sind ein großer Erfolg. Mehr als 1000 Nachwuchskickerinnen und -kicker machen den Tag zum Event.

16. Juni: Bei den deutschen U13-Meisterschaften bleibt das Fechtteam des FC Moers ohne Medaillen.

Oliver Wachtel (links) und Timo Bernoth vom Moerser SC haben sich für die Deutschen U17-Meisterschaften im Beachvolleyball qualifiziert. Foto: NRZ

19. Juni: Der 49. Volkslauf des TV Schwafheim ist wieder ein voller Erfolg. Dabei wird die 300-er-Marke an Teilnehmerinnen und Teilnehmern geknackt. Der 21. Donkenlauf des AS Neukirchen-Vluyn erlebt einen großen Zulauf – vor allem bei den Kindern und Jugendlichen.

21. Juni: Der Moerser Wolfgang Ritte verbessert den Stabhochsprung-Weltrekord in der Ü70 bei den westfälischen Senioren-Meisterschaften auf 3,52 Meter.

22. Juni: Der Pool-Billard-Club Kamp-Lintfort feiert sein 50-jähriges Bestehen.

Das Herren-Tennisteam des SV Budberg steigt aus der Niederrheinliga in die 1. Verbandsliga ab.

Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta legte ein starke Jahr 2023 hin. Foto: NRZ

24. Juni: Oliver Wachtel und Timo Bernoth vom Moerser SC holen sich bei den westdeutschen U17-Meisterschaften im Beachvolleyball den Vizemeistertitel und haben sich somit für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

27. Juni: Die Herren 55 des TC Moers 08 erreichen den Klassenerhalt in der Tennis-Regionalliga.

Die 16-Jährige Zoe Fajar Hellegers vom gastgebenden RuFV Rheurdt wird rheinische Meisterin der Reitponyfahrerinnen.

Die Rheinbergerin Tiziana Kaletta holt sich den NRW-Landesmeistertitel im Rollkunstlauf. Zuvor siegt sie bei der ACS Burgundy Trophy im französischen Dijon.

Voltigierer Bela Lehnen (Mitte, auf dem Pferd) überzeugt auch auf großer Bühne beim CHIO in Aachen. Foto: NRZ

29. Juni: Der 14-Jährige Julian Kempken vom SV Neukirchen 06 gewinnt in der Schülerklasse in der Disziplin mehrschüssige Luftpistole Standard den Landesmeistertitel NRW und qualifiziert sich für die Deutschen Meisterschaften.

30. Juni: Der Moerser Voltigierer Bela Lehnen siegt mit der Mannschaft im Preis der Nationen beim CHIO in Aachen.

Simone Ohlig und Andre Bobnic, zwei Special-Hockey-Aktive des Moerser TV, nehmen erfolgreich an den Special Olympic World Games in Berlin teil. Bobnic holt sich mit Deutschland II nach einem 7:2-Sieg über Tschechien den Titel im Demonstrationswettbewerb. Ohlig wird mit Deutschland II Vierter.

Hürdenläuferin Franziska Schuster feiert im Jahr 2023 einige Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Foto: Wolfgang Birkenstock

JULI

3. Juli: Die beiden Handballverbände Niederrhein und Mittelrhein schließen sich zum Handballverband Rheinland zusammen. Stefan Buttgereit wird der erste Präsident. Die Spielklassen werden reduziert.

Bei den Deutschen U23-Meisterschaften der Leichtathleten in Göttingen holt sich die Xantenerin Franziska Schuster den Titel über 100 Meter Hürden in 13,31 Sekunden. Damit löst sie das Ticket für die EM. Die Sonsbeckerin Rahel Brömmel holt sich über 5000 Meter Silber in 16:04,35 und ist ebenfalls bei der Europameisterschaft dabei.

5. Juli: Die bei Blau-Weiß Kamp-Lintfort trainierenden Tennisprofis Anna-Lena Friedsam und Daniel Altmaier scheitern in der ersten Runde in Wimbledon.

Erfolgreicher Experte im Kanu-Polo: der Moerser Marco Hoppstock. Foto: Andrea Bisconti

8. Juli: Der Moerser Marco Hoppstock holt sich bei den Deutschen Meisterschaften im Kanu-Polo mit dem Meidericher Kanu-Club die Bronzemedaille.

10. Juli: Nur eine Woche nach dem Meistertitel bei der Ü23-DM sichert sich Franziska Schuster auch den DM-Titel bei den Frauen in Göttingen in 13,17 Sekunden.

13. Juli: Das Vierer-Kunstradsport-Team des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins Moers mit Gina Marcella Beckers, Franziska Milbrand sowie Alina und Anika van Zütphen löst beim internationalen Deutschland-Cup mit Platz zehn das Ticket für die DM.

Der Neukirchen-Vluyner Kartfahrer Luis Esser fährt bei den Europameisterschaften in die Top 10.

Dominik Oberreich (links) und Frank Wagner vom Moerser TV holen Bronze mit der deutschen Ü35-Nationalmannschaft bei der Hockey-Europameisterschaft in Nottingham. Foto: NRZ

14. Juli: Die Rheinbergerin Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta, die für den TV Walsum-Aldenrade startet, kann ihren DM-Titel nicht verteidigen, wird aber Vizemeisterin.

Frank Wagner und Dominik Oberreich vom Moerser TV holen sich mit der deutschen Ü35-Hockey-Nationalmannschaft den dritten Platz bei der EM.

17. Juli: Fußball-Landesligist SV Budberg wird durch einen 1:0-Sieg über A-Liga-Aufsteiger TuS Borth Rheinberger Stadtmeister.

Anna-Lena Friedsam holt mit dem TC Bredeney die Meisterschaft in der Tennis-Bundesliga. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Xantenerin Franziska Schuster wird bei den U23-Europameisterschaften in Finnland Vierte über 100 Meter Hürden in persönlicher Bestzeit von 13,11 Sekunden.

Die Moerserin Mina Hodzic sowie die in Kamp-Lintfort trainierende Anna-Lena Friedsam gewinnen mit dem TC Bredeney aus Essen die Tennis-Bundesliga.

24. Juli: Bei den Deutschen U18/U20-Meisterschaften in Rostock wird die 4-x-100-Meter-Staffel des Moerser TV mit Lukas Binn, Felix Klöckner, Mika Mulder und Damian Schmidt im Vorlauf wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert.

26. Juli: Bei den Deutschen Meisterschaften in Nufringen (Baden-Württemberg) belegt die Vierer-Kunstradformation des Grafschafter Rad- und Motorsportvereins Moers in der Besetzung mit Alina und Anika van Zütphen, Marcella Beckers sowie Franziska Milbrandt den zehnten Platz.

Felix Klöckner vom Moerser TV wird in Stuttgart Deutscher Meister der U15 über 80 Meter Hürden und 300 Meter. Foto: Kato Kambartel / NRZ

27. Juli: Die für den RuFV Graf von Schmettow Eversael startende Reiterin Lena Scheepers gewinnt auf Lucy im bayrischen Schwaiganger den Bundeswettkampf in der Vielseitigkeit.

28. Juli: Die Handball-Abteilung des TV Kapellen feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

31. Juli: Leichtathlet Felix Klöckner vom Moerser TV wird bei den Deutschen U15-Meisterschaften über 300 Meter in 35,55 Sekunden sowie über 80 Meter Hürden in 11,40 Sekunden den Titel.

Die Budbergerin Lena Scheepers ist als Vielseitigkeitsreiterin ein Ass im Sattel. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

AUGUST

5. August: Der Moerser Voltigierer Bela Lehnen, der für VV Köln-Dünnwald startet, gewinnt mit seinem Pferd Formel 1 d.C. und an der Leine mit Alexandra Knauf bei der U21-Weltmeisterschaft die Silbermedaille im Einzel. Bei der Senioren-EM holt er sich zweimal im Team den Europameistertitel.

Im Vielseitigkeitsreiten holt sich Lena Scheepers aus Budberg auf La Mum zum dritten Mal das Bundes-Championat

Zoe Fajar-Hellegers vom RuFV Rheurdt holt sich indes den deutschen Jugend-Vizemeistertitel bei den Pony-Gespannfahrern.

14. August: Frank Kleiber vom Moerser Racketlon Verein wird bei der Ü55 erneut Weltmeister. Dazu wird er zusammen mit dem Moerser Volker Sach auch Mannschaftsweltmeister.

Deutschland ist Europameister im Special Hockey mit Simone Ohlig (rechts) und Nationalspielerin Selin Oruz. Foto: NRZ

19. August: Das Damen-Tennisteam des TC Sportpark Asberg steigt nach dem Abstieg in der offenen Klasse im vergangenen Sommer aus der Niederrheinliga nun auch aus der 1. Verbandsliga ab.

28. August: Simone Ohlig vom Moerser TV wird mit der deutschen Nationalmannschaft nach einem 7:1-Sieg im Endspiel über England Special-Hockey-Europameisterin.

SEPTEMBER

5. September: Das Fußball-Bezirksliga-Spiel des TuS Asterlagen gegen den TSV Wachtendonk-Wankum wird beim Stand von 1:1 in der 75. Minute wegen eines angeblichen Kopfstoßes eines TuS-Spielers abgebrochen, eine Woche später weigert sich der KSV Kevelaer gegen Asterlagen anzutreten. Das Spiel wird dann mit 2:0 für Asterlagen gewertet.

Beim Fußball-Bezirksligisten TuS Asterlagen, hier beim 3:2-Sieg in Hamminkeln, gab es in der Hinrunde eine Menge Diskussionsbedarf. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Der Nibelungen-Triathlon des TuS Xanten ist wieder ein voller Erfolg und zieht 2000 Besucher an.

11. September: Volleyball-Regionalligist Moerser SC scheitert in der ersten Runde des westdeutschen Pokals nach einem 1:3 an Zweitligist Orderbase Volleys Münster.

12. September: Der Moerser Leichtathlet Dennis Hannig, der für den TV Angermund startet, belegt im Zehnkampf bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften den siebten Platz.

13. September: Die Rheinbergerin Tiziana Kaletta belegt bei den Rollkunstlauf-Europameisterschaften Platz 15, nachdem sie Pech bei den Pirouetten hatte.

Start der Walker über 5000 Meter beim NRZ ´-Klosterlauf rund um das Kloster Kamp in Kamp-Lintfort. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Lena Scheepers vom RFV Graf von Schmettow Eversael belegt Rang zwei bei den Deutschen Amateur-Meisterschaften im Voltigieren.

18. September: Der 28. Xantener City-Lauf des TuS Xanten findet bei tollem Wetter statt und ist glänzend organisiert.

29. September: Der 18-jährige Moerser Bela Lehnen wird bei den Senioren zweimal Deutscher Meister. In der Einzelwertung holt er auf Formel 1 d.C und mit Alexandra Knauf an der Longe den Einzeltitel und gewinnt auch mit dem Team Norka Automation des Voltigiervereins Köln-Dünnwald auf Caldior sowie mit Ines Nawroth an der Longe den Mannschaftstitel.

Im Alter von 88 Jahren verstirbt Wolfgang Jansen, der langjährige Vorsitzende des GSV Moers sowie des Moerser Stadtsportverbandes.

OKTOBER

5. Oktober: Christoph Verhalen und Anna Lena Dahlbeck vom TuS Xanten laufen über fünf Kilometer beim glänzend organisierten 29. NRZ-Klosterlauf in Kamp-Lintfort auf die Plätze eins und zwei. Insgesamt 321 Sportlerinnen und Sportler sind dabei.

Die Moerser Tennisspielerin Mina Hodzic schafft es beim ITF-Turnier in Nules/Spanien bis ins Finale. Foto: Hodzic

Der 14-jährige Trampolinturner Jonas Binn vom TV Utfort-Eick wird bei seiner ersten Teilnehme an den Deutschen Jugend-Meisterschaften Elfter. Als amtierender NRW-Meister startet er zusammen mit Vereinskollege Joel Paschke (2007) im Synchron-Wettbewerb. Das Duo verpasst dabei um 0,045 Punkte die Bronzemedaille und wird Vierter.

11. Oktober: Der 21-jährige ehemalige Moerser Kartfahrer Jan Hendrik Heimbach gewinnt auf dem Nürburgring das Langstreckenrennen der DMV NES über 500 Kilometer.

23. Oktober: Erneut wird in dieser Saison ein Spiel des Fußball-Bezirksligisten TuS Asterlagen abgebrochen. Bein Stand von 0:2 gegen den TuS Xanten wird der Schiedsrichter in der Halbzeit mit einem Trinkpäckchen beworfen.

NOVEMBER

23. November: Die Moerserin Tennisspielerin Mina Hodzic, die für den TC Bredeney startet, zieht im ITF-Turnier im spanischen Nules ins Finale ein und unterliegt dort der Spanierin Angela Fina Boluda knapp mit 4:6, 3:6.

Martin Gräfen (Mitte) ist neuer Trainer beim Handball-Verbandsligisten TV Kapellen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

29. November: Theo Neu, Mitglied beim TuS Xanten, wird als Nachfolger des verstorbenen Heinrich Gundlach als neuer Vorsitzender des Stadtsportverbandes in Xanten gewählt.

Beim Handball-Verbandsligisten TV Kapellen löst Martin Gräfen als Trainer Christian Ginters ab. Wenige Tage später heuert Ginters für die neue Saison 2024/25 beim Verbandsligisten TV Issum an.

DEZEMBER

5. Dezember: Das Tennis-Herren-70-Team des TC Schwafheim steigt erneut auf. Nach dem Aufstieg aus der 1. Verbandsliga spielt es nun in der Niederrheinliga, der zweithöchsten Klasse des Verbandes.

7. Dezember: Bei den deutschen Kurzbahn-Masters der Schwimmer in Hannover erschwimmt sich Petra Spitzbart (AK 55) von der SG Niederrhein zweimal die Bronzemedaille über 100 Meter Lagen und 100 Meter Freistil.

