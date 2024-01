Der TV Kapellen kommt momentan keinen einzigen Schritt voran 

Moers Handball-Verbandsligist geht beim ASV Süchteln mit 21:34 baden – Interimstrainer Martin Gräfen: „Es hat einfach nicht gestimmt.“

Beim TV Kapellen herrscht Ernüchterung: Alle wissen zwar mittlerweile, dass der Handball-Verbandsligist in der laufenden Saison nicht imstande ist, Bäume auszureißen. Aber die Mannschaft tritt trotzdem auf der Stelle und kommt in ihrer Entwicklung keinen Schritt voran. Eine Niederlage beim aktuellen Tabellenzweiten ASV Süchteln war zwar eingeplant, doch dass die Blau-Weißen letztendlich so chancenlos bleiben, und mit 21:34 (12:18) so deutlich unter die Räder kommen würden, zeigt einmal mehr den krassen Qualitätsunterschied zu den anderen Vereinen der Liga auf.

Der TV Kapellen reiste ohne seine beiden aus beruflichen Gründen verhinderten Kreisläufer Nils Deinert und Erik Lösel an. Und auch deshalb wurde es ziemlich schnell klar: Kapellen fehlt schlichtweg die Kaderbreite, aber vor allem die Qualität. Der Gast war von der ersten Minute an überfordert. Insbesondere die Deckung erreichte nie die erhoffte Stabilität. Es fehlte die Aggressivität sowie der Biss in den Zweikämpfen – auch die Laufbereitschaft war kaum ausgeprägt.

Spieler vom TV Kapellen kommen „regelmäßig einen Schritt zu spät“

„Meine Spieler kamen regelmäßig einen Schritt zu spät, konnten die großen Löcher einfach nicht stopfen“, so ein verärgerter TVK-Interimstrainer Martin Gräfen. „Es hat einfach nicht gestimmt.“

Ein weiteres Übel war der fehlerbehaftete Vortrag des Gegenstoßes. Hier patzten die Gäste einfach viel zu oft, trafen die falschen Entscheidungen. Und der dritte Kritikpunkt war die Chancenverwertung im allgemeinen. Kapellen fehlte im Abschluss mehrfach die Konzentration und die Entschlossenheit.

Wohl wissend dieser krassen Defizite, änderte sich der TVK-Auftritt nach dem Seitenwechsel nicht. Alles blieb beim alten und somit schlecht. „Ich hätte gedacht, wir wären in unserer Entwicklung ein ganzes Stück weiter, denn die Vorbereitung verlief eigentlich recht positiv“, ergänzt Martin Gräfen. „Ich bin daher schon sehr enttäuscht, wie wir uns hier in Süchteln präsentiert haben. Wir waren absolut chancenlos, mit einer dürftigen Einstellung.“

TVK: Kirschbaum 5, Jost 4/3, Kohn 4, Feltgen 4, Maes 2, Toschki 1, Hermsen 1.

