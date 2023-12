Einst Olympische Spiele jetzt bei den Falken Rheinkamp

Moers Im besten Jahr der Vereinsgeschichte überflügelt der Tischtennisverein erstmals den TuS 08 Rheinberg, auch dank Falke Kazeem Nasiru.

Insgesamt ist es die bislang beste und vor allem erfolgreichste Spielzeit des Tischtennisvereins (TTV) Falken Rheinkamp in der Vereinsgeschichte. Nicht nur deshalb, weil die erste Herrenmannschaft in der NRW-Liga, Gruppe 1, das erste Mal besser dasteht als der Liga-Konkurrent und Nachbar TuS 08 Rheinberg. Die Falken liegen nach Beendigung der Hinrunde mit 13:9 Punkten auf Platz vier, Rheinberg mit dem Zahlendreher bei 9:13 Zählern auf dem achten Rang.

Aber der Moerser Klub kann auch mit nackten Zahlen in Sachen Quantität strotzen. So treten mittlerweile bei den Falken mit elf Mannschaften eine mehr an, als noch im Rekordjahr 1995 als zehn Teams im Meisterschaftsbetrieb mitmischten. Sechs Herrenmannschaften, drei Seniorenteams und zwei Jugendmannschaften sind der Stolz der Rheinkamper.

Elf Falken-Mannschaften – so viele wie noch nie

Obendrein haben sie das beste Jahr der Vereinsgeschichte hinter sich, wobei die Saison noch nicht vorbei ist, und am 14. Januar 2024 beim derzeitige Vorletzten GSV Fröndenberg weitergeht. So könnte durchaus ein weiteres Rekordjahr folgen. Allerdings dürfte der aktuelle Rekord der ersten Mannschaft von eineinhalb Jahren ohne Punktverlust an den heimischen Platten im kommenden Jahr schwer zu toppen sein.

Der Aufstieg in die Oberliga könnte ebenfalls schwierig werden, auch wenn der Hinrundenmeister SV Union Velbert III am vierten Spieltag mit 9:5 auf heimischen Tischen bezwungen werden konnte. Doch vor der Saison wurden die Falken auch schon als Abstiegskandidat gehandelt. Alletrdings nicht unbedingt in Rheinkamp.

Kazeem Nasiru tritt für Nigeria in Sydney, Athen und Peking an

Dafür sorgte unter anderem die Nummer eins der Falken, Kazeem Nasiru, der eine 17:5-Einzelbilanz vorweisen kann und im Doppel mit Marcel Friedrich mit 10:0-Siegen das beste Doppel der Liga bildet. Nasiru ist ein ehemaliger Weltklassespieler, hatte im Januar 2001 mit Platz 187 der damaligen Weltrangliste seine höchste Notierung. Gemessen daran, dass es mehr als eine Viertelmilliarde Tischtennisspieler auf der Welt gibt, eine beachtliche Leistung.

Das brachte ihn schließlich auch zu zehn Weltmeisterschaften, und drei Olympischen Spielen. 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2008 in Peking war Kazeem Nasiru für Nigeria am Start. Bevor er zu den Rheinkampern kam, schlug er für den TTC BW Brühl-Vochem noch in der Oberliga auf.

Zwei „alte Falken“ aus 2019: Vereinsboss Andreas Kaiser (links), der hier noch mit André Heinrich im Doppel antritt, Heinrich spielt mittlerweile an der Seite von Sebastian Hamers. Ein Duo, das in der Verbandsliga kaum zu bezwingen ist. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Mit den beiden „Super-Aushilfen“ Luca Kasper oder Andreas Kaiser

Den Höhenflug der erste Falken unterfüttern unter anderem die erfahrenen Ersatzleute Luca Kasper oder Andreas Kaiser aus der Reserve. Sie sind zur Stelle, wenn es personelle Engpässe gibt – was in der Saison selten der Fall ist, meist treten die Falken komplett an. Doch die beiden „Aushilfen“ sind alles andere als Kanaonenfutter, weisen in der NRW-Liga eine positive Bilanz auf.

Die „Zweite“ zieht immerhin in der Verbandsliga, Gruppe 4, in aller Ruhe ihre Kreise, hat die gleiche Punktzahl wie die „Erste“ auf dem Konto und rangiert derzeit auf Rang fünf. Das beste Doppel in dieser Verbandsligagruppe stellen ebenfalls die Falken: André Heinrich und Sebastian Hamers sind kaum zu bezwingen.

„Zweite“ im gesicherten Mittelfeld, „Dritte“ zittert noch

Nach einer Durststrecke steht die dritte Mannschaft seit dem vergangenen Spieltag zum ersten Mal auf einem Nichabstiegsplatz und kann dort die Weihnachtspause genießen. „Der Klassenerhalt wird trotz Marcel Abel schwer“, weiß allerdings der Vereinsvorsitzende Andreas Kaiser. Abel ist ein „alter“ Falke, hat in der ersten Mannschaft gespielt, wurde nach einer anderthalbjährigen Pause reaktiviert und ist wieder eingestiegen. Und die Senioren steuern auf die westdeutsche Meisterschaft zu.

