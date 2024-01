Eyller Berg lockt mit zwei DM-Läufen nach Kamp-Lintfort

Sie waren auch im vergangenen Jahr am Eyller Berg am Start: Die Lokalmatadoren Gianlucca Ecca (3. von links, Nummer 315) und Vincent Gallwitz (Mitte, Nummer 227) beim Start im Kampf um Punkte zur Deutschen Meisterschaft.

Kamp-Lintfort Auch für das 71. Motocross-Spektakel hat der ADAC Motorclub Kamp-Lintfort den Zuschlag bekommen – bei den Solisten und den Quads

Abspecken möchten nahezu alle, wenn es um den Hüftumfang geht. Aber möglichst nicht bei traditionsreichen Sportveranstaltungen wie dem 71. Motocross-Spektakel auf dem Eyller Berg in Kamp-Lintfort. Immerhin werden dort mittlerweile seit vielen Jahren in unterschiedlichen Klassen auch Läufe zu den Deutschen Meisterschaften ausgefahren. Und das sollte in diesem Jahr ebenfalls möglich sein. Auch ohne das 70. Jubiläum, bei dem 2023 auf dem Naturkurs hochklassiger Motorsport geboten worden war, wollte der heimische Veranstalter ADAC Motorclub Kamp-Lintfort, kurz MC KaLi, bei der 71. Auflage darauf nicht verzichten. Die Verantwortlichen des Vereins hatten sich fest vorgenommen, „auch in diesem Jahr das Niveau für die beliebte Traditionsveranstaltung“ hoch zu halten, wie MC-KaLi-Sprecher Roland Beyer im Vorfeld berichtet.

Die entsprechenden Entscheidungen, wann welche Läufe zu welchen Meisterschaften gestartet werden, fallen stets auf einer Konferenz beim Deutschen Motorsportbund (DMSB), wo seit dem vergangenen Jahr die Deutsche Motocross-Meisterschaft unter dem gemeinsamen Label „DMX“ geführt wird. Der Kamp-Lintforter Motorsportverein hatte neben seinem 2. Vorsitzenden Jörg Bekkering noch den ehemaligen Sportleiter Ralf Janßen zu dieser Konferenz entsandt. Die wurde allerdings ganz gemütlich kurz vor Weihnachten online am heimischen PC abgehalten. Und das Duo kam mit zwei Wertungen für Deutsche Meisterschaften aus der Online-Konferenz.

In der Deutschen Motocross-Meisterschaft Open und Deutschen Motocross-Quad-Meisterschaft

Am Mittwoch, 1. Mai, werden die Entscheidungen zur Deutschen Motocross-Meisterschaft Open und Deutschen Motocross-Quad-Meisterschaft auch mit den Ergebnissen am Eyller Berg in Kamp-Lintfort fallen. Mittlerweile heißen die Klassen ja nun DMX Open und DMX Quad – woran sich aber auch der DMSB erst noch gewöhnen muss. Doch ganz egal, wie der Titelkampf nun auch heißen mag, er wird eben auch mit Vollgas auf dem Eyller Berg geführt.

Diese beiden Prädikatsklassen am Niederrhein wurden schließlich im Kalender der MX-Nationals platziert. Unter diesem Oberbegriff werden mittlerweile alle Deutschen Motocross-Meisterschaften – Solo, Seitenwagen und Quad – zusammengefasst. Und das bedeutet, dass sich in Kamp-Lintfort unter anderem bei den DMX Open wieder die internationalen Top-Solisten tummeln werden.

Tim Koch, hier im vergangenen Jahr hautnah vor den Fans auf dem Eyller Berg unterwegs, holte sich am Saisonende den Deutschen Meistertitel. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Freie Motorenwahl bis maximal 650 Kubikzentimeter

Alle Aktiven haben in dieser offenen Klasse die freie Motorenwahl bis maximal 650 Kubikzentimeter. Egal ob sie mit Zwei- oder Viertaktmotoren unterwegs sein werden. Die Deutsche Meisterschaft Soloklasse MX Open wird in einer mit acht Rennen umfassenden Serie um die Deutsche Meisterschaft entschieden. „Nach dem Auftakt im März auf der schwäbischen Alb in Schaitheim treten die ,Big Boys’ in der Klosterstadt am Niederrhein zum zweiten Kräftemessen an“, weiß Roland Beyer.

Der erfahrene Motorsportbeobachter weiß natürlich, dass die Fans vom Niederrhein besonders auf Lokalmatadoren wie Vincent Gallwitz und Gianluca Ecca schauen und denen die Daumen drücken werden. Im vergangenen Jahr zeigten die beiden gute Leistungen am Eyller Berg. Gallwitz landete am Ende auf Rang sechs. Auf diesem Platz kam Ecca aus dem Zeittraining, konnte ihn allerdings nicht halten und wurde schließlich Neunter.

Durch die Corona-Pandemie ausgebremst

So richtig zur Sache geht es auch in der DMX Quad. 2018 waren die vierrädrigen Rennvehikel zuletzt am Eyller Berg unterwegs. Ausgebremst von der Corona-Pandemie und dem Zuschlag vom DMSB, der schlichtweg alle Veranstaltungen optimal bedienen und attraktiv halten muss. So wird es in diesem Jahr keine Seitenwagen am Eyller Berg geben. Doch die Verantwortlichen beim MC KaLi sind mit den Zuschlägen vom DMSB durchaus zufrieden. Denn während sich in den vergangenen „beiden Jahren die deutsche Quadszene im starken Aufwind befinden“ würde, wie Roland Beyer es beschreibt, würde es bei den Seitenwagen eher immer schwieriger.

„Bei den acht Quad-Rennen der vergangenen Saison konnten sich 75 Fahrerinnen und Fahrer aus zehn Nationen in die Punktelisten der Europa offenen Meisterschaft eintragen. Wegen der guten Resonanz bei den Aktiven auf den Strecken und bei den Veranstaltern wurde in diesem Jahr noch ein Termin für die Meisterschaft draufgepackt. Nach dem ostdeutschen Hänchen und dem hessischen Aufenau steht dann Kamp-Lintfort auf dem Fahrplan“, kennt sich Roland Beyer bestens in der Szene aus.

Sina Willmann ist hier 2018 unterwegs, beim bisher letzten Quad-Start auf dem Naturkurs Eyller Berg. Foto: Roland Beyer / NRZ

Sina Willmann engagiert sich in der Quad-Szene

Der wachsende Erfolg bei der Quad-Entwicklung sei auch ein Verdienst von Sina Willmann. Die 34-jährige Wipperfürtherin hatte bereits vor 30 Jahren als Vierjährige mit diesem Motocross-Sport begonnen. Im Laufe ihrer internationalen Karriere ist sie bis 2018 auch siebenmal in Kamp-Lintfort gestartet. Die Quadfahrerin behauptet sich dabei stets prima gegen die männliche Konkurrenz. Während ihres Lehrer-Referendariats war sie unter anderem in Kranenburg eingesetzt. Mittlerweile ist sie fertig, kümmere sich nun im Hintergrund um die Organisation der Deutschen Meisterschaft der Quads, so Beyer. Sie sei mitverantwortlich dafür, dass alle Quad-Aktiven aus ganz Europa ans Startgatter rollen. „Sie beginnt immer am Saisonende die einzelnen Veranstalter zu kontaktieren und auf der Veranstaltertagung den Kalender zu erstellen“, kann Beyer berichten. Danach kümmere sie sich um die Werbung, die Infos für die Fahrer sowie um Fragen und Probleme vor allem bei den Starterinnen und Startern aus dem Ausland.

Für Sina Willmann sei die Saison 2023 nicht nur organisatorisch mit viel Arbeit verbunden gewesen, sondern auch die sportliche Vorbereitung hätten ihren maximalen Einsatz gefordert. „Es waren so viele starke Fahrerinnen und Fahrer am Start, dass sie schon in der Qualifikation um einen der 30 Startplätze kämpfen musste. Und auch die Tatsache, dass viele junge Aktive dabei sind, sei zu begrüßen, machte ihr das Leben aber nicht leichter“, weiß der MC-KaLi-Sprecher.

Dennoch sei Sina Willmann mit der Saison 2023 zufrieden gewesen, was sie schließlich auch motiviert habe, sich um die neue Saison zu kümmern und zu planen, um auch 2024 wieder ein internationales Starterfeld auf die Beine – Pardon – auf die vier Räder zu bekommen. Beyer freut ihr Engagement, profitiert doch auch der MC KaLi von diesem unermüdlichen Einsatz.

Der DMV Ladies Cup feiert auf dem Eyller Berg Premiere

Stephan Lohmann, Sportleiter beim ADAC Motorclub Kamp-Lintfort, war bei der Komplettierung des Sportprogramms so richtig aktiv. So sorgte er dafür, dass die Frauen im DMV Ladies Cup in diesem Jahr am Eyller Berg starten werden. „Die Rennsportdamen sind bereits seit Jahren in einer eigenen Rennserie unterwegs und fahren dort ihre Champions aus“, beobachtet Sprecher Roland Beyer die Szene.

Trotzdem feiert dieses Unterfangen in Kamp-Lintfort in diesem Jahr seine Premiere. „Der ADAC Motorclub Kamp-Lintfort will mit dem DMV Ladies Cup den Motorsportfans erstmal pure Frauenpower auf dem Eyller-Berg-Kurs präsentieren“, rührt Beyer kräftig die Werbetrommel. „Auch hier steht mit Larissa Papenmeier eine aktive Sportlerin mit in der Organisation der Rennserie und ist Ansprechpartnerin für die veranstaltenden Clubs.“

Papenmeier ist aktuell die stärkste deutsche Motocrosserin

Papenmeier ist die aktuell stärkste deutsche Motocrosserin, sicherte sich 2023 ihren zehnten Titel beim DMV Motocross Ladies Cup, ließ mit 400 Punkten die Zweite Fiona Hoppe (324) klar hinter sich.

Papenmeier sei seit Jahren auch bei der FIM Women’s Motocross World Championship (WMX) erfolgreich unterwegs. 2016, 2020 und 2022 holte die 33-jährige Motorsportlerin aus Bünde jeweils Bronze, wurde außerdem mit dem deutschen Team beim Mannschaftswettbewerb (MXoEN) 2019 Zweite. Und die übrigen Teilnehmerinnen am 1. Mai am Eyller Berg könnten ebenfalls alle Zuschauerinnen und Zuschauer überzeugen, ist Beyer sicher.

