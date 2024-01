Moers Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Kreisligist darf sich zum Jahresstart über einen Gewinn von 3500 Euro bei der Aktion Lichtblicke freuen.

Jahr für Jahr sammelt Radio KW mit der Aktion Lichtblicke Spenden für die gute Sache. Mit der diesjährigen Sonderaktion zum 25. Jubiläum bedankt sich Lichtblicke bei den vielen Unterstützern, die sich für die Hilfsaktion zum Teil seit vielen Jahren engagieren. Von Ostern bis Mitte November waren Vereine, karitative Verbände, soziale Einrichtungen, Jugendtreffs, Elterninitiativen oder auch Nachbarschaftshilfen aufgerufen, sich mit ihren Ideen bei ihrem Lokalradio um finanzielle Mittel für ihre sozialen Vorhaben zu bewerben.

FC Meerfeld will einen Trinkwasserspender bereitstellen

Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Kreisligist FC Meerfeld reichte kurzerhand auch zwei Ideen ein und gewann stattliche 3500 Euro. Neben dem vereinsinternen Projekt „Bereitstellung eines Trinkwasserspenders für Mitglieder“ soll es zukünftig auch ein Starter-Paket für finanziell benachteiligte Kinder geben.

„Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass Kinder ohne Getränke bei uns zum Training kommen. Im Winter ist das nicht ganz so kritisch wie in den heißen Sommermonaten. Wie wichtig Flüssigkeit beim Sport ist, weiß jeder, der selbst einmal aktiv war. Mit der finanziellen Unterstützung durch Radio KW können wir das Thema Trinkwasserspender endlich angehen“, sagt Peter Lehniger, Teil des Jugendvorstands und verantwortlich für die Teilnahme an der Aktion.

FC Meerfeld hilft finanziell schwächeren Familien

Seit einigen Jahren engagiert sich der Verein zudem auch, finanziell schwächeren Familien die Chance zur Teilnahme an vereinsinterne Sportangeboten zu ermöglichen. Durch vergünstigte Mitgliedschaften und Sachspenden versucht man, eine Teilnahme am Sportangebot zu realisieren.

„Als Breitensportverein haben wir uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, ein weit gefächertes Angebot in den Bereichen Fußball und Fitness für die ganzen Familie anzubieten. Wir möchten jedem die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten bei uns ermöglichen. Dazu gehört auch eine geeignete Trainingsausstattung. Daher sind wir stolz, einen Teil der Gewinnsumme in ein Starter-Paket investieren zu können“, sagt Oliver Knothe, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

